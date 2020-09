Arrivano oggi 3 settembre, finalmente, alcune informazioni più chiare ed esaustive per quanto concerne il bonus balconi e facciate 2020, in riferimento a tutti coloro che si apprestano ad effettuare lavori per un immobile o un condominio. Dopo le agevolazioni trattate questa mattina per quanto concerne la questione dei figli, come avrete notato attraverso il nostro articolo, bisogna dunque concentrarsi anche su questo fronte, essendoci molte cose da dire.

Cosa sappiamo sul bonus balconi e facciate 2020

Sostanzialmente, il bonus balconi è compreso in un quadro più complesso e strutturato, inerente il bonus facciate, che prevede una detrazione pari al 90% e diventando di conseguenza molto appetibile per gli italiani. Si tratta di una misura che, secondo le ultime disposizioni legislative, comprende anche i tanto discussi lavori su balconi, come accennato, senza dimenticare aspetti come gli ornamenti, marmi e fregi. Analizzando più da vicino la normativa, trapelano ulteriori informazioni che non dobbiamo sottovalutare.

Ad esempio, il bonus balconi e facciate 2020 riguarda gli interventi di consolidamento e ripristino. Interessante sottolineare che, tra questi, rientra anche la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie, fino ad arrivare al rinnovo degli elementi costitutivi. Ancora, possiamo considerare compatibili con la misura adottata dal governo anche il piano di calpestio del balcone, cui possiamo aggiungere la sostituzione dei pannelli in vetro.

Al contrario, il bonus balconi e facciate previsto nel 2020 non coinvolge i terrazzi. Probabile che nel giro di pochi giorni possano emergere ulteriori informazioni in grado di fare più chiarezza, soprattutto per quanto riguarda il passaggio dalla fase teorica a quella operativa. Di sicuro l’ampliamento della suddetta misura rappresenta di suo una buona notizia per tanti italiani. Staremo a vedere se a settembre verranno fuori altri elementi che in teoria potrebbero fare la differenza per il pubblico. Voi che ne pensate?