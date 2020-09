Cosa pensereste se i pacchi di Amazon vi venissero consegnati attraverso dei droni? Si tratterebbe di uno strano caso di postini volanti, che si apprestano realmente a sorvolare il cielo per recapitare al destinatario la merce ordinata sull’e-commerce di Jeff Bezos. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, possiamo anche fare a meno del condizionale visto che la notizia ormai è ufficiale: la società ha ricevuto il benestare della Federal Aviation Administration (Faa, l’agenzia del Dipartimento dei Trasporti americano avente il compito di regolare e controllare ogni aspetto dell’aviazione civile) per la consegna dei propri articoli attraverso alcuni droni particolari, che assicureranno il recapito dei beni nel giro di circa 30 minuti dall’effettuazione dell’ordine (almeno per gli iscritti al servizio ‘Prime Air’).

Al colosso di Seattle, ora che è tutto pronto, non dovrà fare altro che cominciare a testare questa nuova modalità di consegna, che verrà attivata, almeno in un primo momento, solo negli Stati Uniti. Immaginiamo sia solo questione di tempo prima che il servizio arrivi anche in Europa, e quindi in Italia (non conosciamo, purtroppo, i tempi tecnici). Si pensi che i droni di Amazon potranno sorvolare il cielo per le finalità di consegna anche senza la visuale diretta dell’operatore. Adesso che è arrivato l’ok della Federal Aviation Administration bisognerà solo lavorare all’automazione delle consegne tramite droni che presto potrebbero anche mandare in pensione, o comunque dividersi il lavoro a seconda della merce da recapitare, con i corrieri dei nostri giorni.

Una rivoluzione senza ombra di dubbio, specie considerando il notevole abbattimento dei tempi di consegna che il servizio comporterà (ordinare un prodotto per vederselo consegnare a domicilio nell’arco di appena mezz’ora è cosa assai notevole). Vi fidereste di una soluzione del genere o temereste che il prodotto possa essere in qualche modo danneggiato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.