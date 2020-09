Dopo il caso scoppiato a giugno via Twitter, arrivano nuove accuse di molestie sessuali a carico di Chris D’Elia, comico e stand-up comedian, apparso nella seconda stagione della serie You.

Stavolta si tratta di tre testimonianze dettagliate raccolte da un reportage della CNN, che ha parlato con tre donne raccogliendo le loro denunce: in tutti gli episodi, l’attore si sarebbe comportato in modo molesto nei loro confronti. L’avvocato V si è affrettato a dichiarare che “D’Elia nega queste accuse e afferma con enfasi di non aver mai avuto alcun comportamento sessuale con nessuna donna senza il suo consenso“, ma il caso sembra destinato a non sgonfiarsi presto.

Nel reportage della CNN l’accusa più grave è forse quella dell’attrice Megan Drust, che ha detto aver incontrato D’Elia nel 2011 in un ristorante di Los Angeles, con un amico comune. Successivamente, ha detto che D’Elia le ha chiesto un passaggio a casa, ma una volta salito in auto ha provato ad aggredirla sessualmente, arrivando a masturbarsi davanti a lei.

Eravamo entrambi seduti lì e ho chiesto ‘Dove andiamo?’ E Chris appoggiato alla portiera del lato passeggero mi guarda in questo modo davvero strano e poi inizia a provare a fare chiacchiere seducenti. Ero molto confusa perché semplicemente era fuori contesto. Poi ha tirato giù la cerniera e mi ha chiesto di toccarlo e ho detto: ‘Cosa stai facendo? No.’ E poiché non volevo toccarlo, ha iniziato a masturbarsi. Non potevo crederci.

La Dust afferma di non aver reagito impulsivamente perché intimorita da una persona che fino a quel momento aveva considerato “affidabile“.

Ricordo di aver detto: ‘Stai contaminando la mia macchina’. Non volevo farlo arrabbiare o innervosire perché entri nella modalità sopravvivenza, sai? Ha raggiunto l’orgasmo nei suoi pantaloni e poi ha chiuso tutto e gli ho detto ‘Cosa c’è che non va in te?’.

La seconda testimonianza raccolta dalla CNN è quella di una donna rimasta anonima, che racconta di aver incontrato Chris D’Elia nel 2018 quando, a 24 anni, lavorava come manager del Kimpton Schofield Hotel a Cleveland: in quell’albergo, in cui l’attore pernottava in occasione di una serata a teatro, avrebbe ricevuto una chiamata da D’Elia a mezzanotte. Salita in stanza per controllare la situazione, lo avrebbe trovato nudo. “Sorpresa e infastidita” dal comportamento dell’attore, la donna riferisce di essere tornata in reception e di aver ricevuto una nuova chiamata da D’Elia con la scusa di un malfunzionamento al condizionatore, rispondendogli di attendere l’intervento di un tecnico l’indomani. Secondo l’impiegata, all’epoca le è stato fatto notare “come non fosse un grosso problema perché non è una cosa insolita che accada nel settore alberghiero“. Per questo non ha denunciato l’episodio. La CNN ha contattato anche il Kimpton Hotel Group, secondo cui “nessun episodio di comportamento scorretto degli ospiti è stato segnalato dagli ospiti o dal personale del Kimpton Schofield Hotel durante le date in questione“.

La terza persona che racconta un episodio inquietante su Chris D’Elia è Laura Vitarelli, già intervistata dal New York Times a giugno. Secondo la sua denuncia, ha incontrato l’attore quando aveva 19 anni, dopo uno dei suoi spettacoli comici al Levity Live di West Nyack di New York insieme ad un’amica. Le due sono state invitate dall’attore ad una festa dopo lo spettacolo, per poi scoprire che la location del party “si è rivelata essere il suo hotel“: “Non c’era alcun segno di festa. Ha detto che ci avrebbe fatto bere e io e lei eravamo entrambe un po ‘nervosi perché non sembrava che stesse per organizzare una festa. Non c’era nessun altro lì” ha raccontato la ragazza, secondo cui Chris D’Elia ha iniziato a palpare entrambe e le ha inseguite fino alla porta quando hanno tentato di andarsene.

Chi ha chiesto: ‘Siete sicure di voler andare?’ E ha tirato fuori il suo pene ed era completamente eretto. Per entrambe è stato molto imbarazzante e sapevamo che dovevamo uscire da lì, quindi siamo uscite il ​​più velocemente possibile.

Quest’estate l’attore si è difeso dalle accuse di diverse ragazze che, a partire da alcuni tweet su di lui, hanno iniziato a raccontare di conversazioni imbarazzanti, inviti ad incontri privati e comportamenti molesti, spesso nei confronti di minorenni. Chris D’Elia si è difeso sostenendo di non aver mai avuto rapporti sessuali con persone non consenzienti e di non aver mai cercato consapevolmente di adescare minorenni, pur ammettendo di “aver detto e fatto cose che abbiano potuto offendere le persone durante la mia carriera“.

La produzione di You ha preso le distanze dal comico, che nella seconda stagione aveva interpretato proprio – ironia della sorte – un attore che abusa di ragazze minorenni: da questa considerazione amara è partita l’invettiva di una ragazza via Twitter che ha squarciato il velo sui comportamenti dell’attore, inducendo molte altre donne ad uscire allo scoperto e raccontare la loro esperienza con D’Elia.