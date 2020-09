Quando si sono sposati a sorpresa a dicembre 2018, quelle nozze così intime e felici sembravano il coronamento di un amore giovanile durato 10 anni e sopravvissuto a tanti momenti difficili, ma il divorzio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth, arrivato appena nove mesi dopo il sì, ha segnato la fine del sogno.

La popstar di Bangerz e l’attore di Hunger Games si sono detti addio sotto l’attenzione morbosa dei mass media, che hanno radiografato il loro matrimonio lampo e scandagliato ogni aspetto dell’inattesa separazione. La stampa si è focalizzata soprattutto sulle foto che nell’estate 2019 hanno ritratto Miley Cyrus in vacanza in Italia e in atteggiamenti intimi con la blogger Kaitlynn Carter, con cui ha avuto una relazione dopo l’addio ad Hemsworth.

Durante la sua recente partecipazione al podcast Joe Rogan Experience, Miley Cyrus si è aperta sull’argomento (lo aveva già fatto con una lettera aperta), spiegando che dover affrontare il divorzio sotto gli occhi di tutti “ha fatto schifo“.

Quello che faceva davvero schifo non era il fatto che io e qualcuno che amavo ci rendessimo conto che non ci amavamo più come una volta. Va bene, posso accettarlo. Ma non posso accettare le cattiverie e tutte quelle storie.

Il riferimento, nello specifico, è al fatto che molti abbiano attribuito la causa del divorzio alla nuova relazione di Miley Cyrus con la Carter. Ma quella storia non è nata dall’oggi al domani, spiega la cantante, ed passato molto più tempo di quanto non sia parso ad un occhio esterno tra l’addio al marito e la nuova relazione.

È semplicemente incredibile per me che il pubblico pensi che non ci sia un intervallo di tempo che loro non hanno visto e che potrebbe essere ciò che ha portato a questo. Non è certo ‘Un giorno eri felice sulla navata, e il giorno dopo stai baciando la tua amica in Italia,’ che ca…? Beh, è passato molto tempo tra le due cose, tempo di cui non vi siete resi conto.

Il divorzio di Miley Cyrus è stato finalizzato a gennaio, quando la popstar era impegnata in una relazione con il musicista Cody Simpson, terminata quest’estate dopo 10 mesi di frequentazione. Ora la cantante, che ha appena pubblicato il nuovo singolo Midnight Sky, vuole dedicarsi a se stessa e sperimentare un periodo di solitudine sentimentale: “Non sono single da… forse cinque anni, lo sono stata per qualche mese di tanto in tanto ma non per un lungo periodo di tempo“.