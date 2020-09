L’Ispettore Barnaby 18 debutta su Giallo in prima visione in chiaro giovedì 3 settembre: la storica serie investigativa britannica, prodotta da ITV e basata sulla serie di libri gialli di Caroline Graham, va in onda sul canale 38 del digitale terrestre con un episodio a settimana, seguito dalle repliche di Vera.

Protagonista de L’Ispettore Barnaby 18 è ancora John Barnaby (Neil Dudgeon), cugino del precedente Ispettore Capo Tom (John Nettles), affiancato dal sergente Charlie Nelson (Gwilym Lee) e dal medico legale George Bullard (Barry Jackson). Ogni episodio è dedicato ad uno o più delitti da risolvere nell’affascinante Midsomer, una fittizia contea inglese da cui trae origine il titolo originale della serie in inglese, Midsomer Murders (Gli omicidi di Midsomer). Nella cittadina vive l’Ispettore Capo Barnaby ed opera il Dipartimento di polizia criminale a cui il detective appartiene.

Ecco la trama del primo episodio de L’Ispettore Barnaby 18, dal titolo Habeas Corpus.

Il ricco proprietario terriero Gregory Lancaster muore nel suo letto, circondato dall’affetto dei suoi cari, ma quando le pompe funebri arrivano per prelevarlo, il corpo è misteriosamente scomparso. Stessa sorte tocca al cadavere di Lydia Mary Dryffiel, ex tata della famiglia Lancaster, deceduta tempo prima. L’ispettore Barnaby inizia a sospettare del medico di famiglia e del becchino e si mette così a indagare su tutti i decessi avvenuti durante l’anno nel villaggio di Little Malton.

Venduta in tutto il mondo, L’Ispettore Barnaby ha raggiunto nel Regno Unito quota 21 stagioni: in produzione dal 1997 ad oggi, è diventato uno dei telefilm gialli più amati dal pubblico internazionale.

L’Ispettore Barnaby 18 è composta da sei episodi, in onda su Giallo con un appuntamento a settimana in prima visione a partire da giovedì 3 settembre.