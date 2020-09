Laura Pausini annuncia Verdades A Medias, nuovo singolo da Hazte Sentir. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 4 settembre e rappresenta il nuovo estratto dalla versione spagnola di Fatti Sentire. La resa internazionale di Frasi A Metà non era mai stata trasformata in un singolo, ragion per cui l’artista ha deciso che fosse arrivato il momento di rimediare.

L’annuncio del rilascio del nuovo singolo è arrivato dopo un lungo conto alla rovescia con il quale ha tenuto sulle spine i suoi fan, che avevano però intuito le sue intenzioni e anche il brano scelto per il ritorno, in spagnolo, che sarà accompagnato da un video.

“Verdades A Medias, tratta dal disco Hazte Sentir (Fatti sentire), non è mai stato un singolo in spagnolo. Ed è stato come rinchiudere la mia voce in una prigione. Finalmente, dalla mezzanotte potrete ascoltare questa nuova versione e vedere il nuovo videoclip con la mia amica Bebe. Spero che vi piaccia tanto come piace a me e alla mia ospite, una donna dalla voce realmente unica. Lei è una persona che non accetta le frasi a metà. Anche per questo la adoro!”

Frasi A Metà fa parte anche della versione italiana del disco, Fatti Sentire, rilasciato il 16 marzo 2018. L’artista aveva voluto fortemente che il brano diventasse un singolo, sia per la forza del messaggio trasmesso nel testo e sia per il genere proposto che è differente da quello al quale ci ha abituati in questi anni.

Nella resa italiana, Frasi A Metà era stato il secondo singolo estratto dall’album che era stato presentato con Non è Detto. Il brano è arrivato in radio a poco meno di un mese dal rilascio dell’album che ha pubblicato in tutto il mondo il 16 marzo 2018. Con la versione spagnola, Laura Pausini ha anche ottenuto il quarto Latin Grammy della sua carriera, che si aggiunge ai tre precedenti e al Grammy americano ottenuto per Resta In Ascolto.