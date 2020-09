Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente è il secondo volume della raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini, prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana.

L’annuncio è arrivato a sorpresa ieri, sul palco dei Seat Music Awards in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona. Guccini è stato omaggiato dal trio formato da Mauro Pagani, Emma Marrone e Manuel Agnelli sulle note di L’Avvelenata.

12 tracce in Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente e il contributo di molti artisti della musica italiana, onorati di essere chiamati a rendere omaggio al cantautore simbolo della cultura del nostro Paese. Nel secondo capitolo della raccolta sono stati coinvolti Vinicio Capossela, Emma, Fabio Ilacqua, Levante, Petra Magoni, Mahmood, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Gianna Nannini, Jack Savoretti, Roberto Vecchioni e Zucchero.

Note Di Viaggio – Capitolo 2: Non Vi Succederà Niente verrà rilasciato il 9 ottobre ed è già disponibile in pre-save e in pre-order negli store per ripercorrere i più grandi successi di Francesco Guccini attraverso la rilettura di alcuni degli artisti più apprezzati e seguiti del panorama musicale nostrano con l’eccezione dell’internazionale Jack Savoretti, profondamente legato all’Italia grazie alle sue radici liguri.

Il secondo capitolo di Note Di Viaggio arriva dopo il primo rilasciato nel 2019 per celebrare gli 80 anni del Maestro. Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli gli artisti coinvolti nella prima parte delle note di viaggio prodotte da Mauro Pagani.

Il secondo capitolo dell’opera che omaggia Guccini arriva dopo un anno particolarmente significativo per l’artista.

La sua opera Tralummescuro – Ballata Per Un Paese Al Tramonto uscita lo scorso novembre per Giunti è nella cinquina dei finalisti della 58esima edizione del Premio Campiello, il concorso di letteratura italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello ‐ Confindustria Veneto.