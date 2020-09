Le rimodulazioni Wind Tre non sembrano volersi fermare: dopo quelle che colpiranno le tariffe a consumo a partire dal 23 settembre, ecco scattare altre modifiche unilaterali dei contratti, pronte a coinvolgere anche l’ex clientela H3G. Come riportato da ‘mondo3‘, la questione questa volta pare proprio voler esortare gli ex utenti 3 Italia a passare all’offerta unificata del nuovo gestore. Le rimodulazioni Wind Tre in questione rivelano che a partire dal 5 ottobre le vecchie tariffe 3 Italia cambieranno: al prezzo di 4 euro al mese includeranno un traffico dello stesso importo, con chiamate nazionali a 29 cent/minuto, senza scatto alla risposta e tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione, 29 cent/SMS inviato e 1GB a 0,99 cent/giorno.

Le opzioni Ricarica Facile e Always on, con bonus omaggio di credito o traffico, non saranno più disponibili. Si fa presente che bonus o traffico hanno una scadenza. Nel caso in cui si voglia rescindere dal contratto sarà possibile farlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) chiamando il 159, oppure in alternativa cambiare operatore telefonico mantenendo il proprio numero. La frase ‘bonus di credito o traffico scadono’ va comunque chiarita: a quanto pare la situazione diventa effettivamente solo lasciando la propria tariffa attuale per un altro piano.

Il gestore telefonico unico si sta muovendo per provare ad uniformare la customer base ai nuovi profili per svecchiare le tariffe che ormai non si trovano più in commercio. Proveremo a fornirvi altre informazioni non appena possibile (prima è il caso di mettere meglio a fuoco la campagna SMS inviata da Wind Tre agli ex clienti H3G). Aspettiamo che la compagnia telefonica intervenga personalmente sui propri canali istituzionali per meglio spiegare tutta la questione. Se nel frattempo aveste qualche domanda da farci scriveteci attraverso il box dei commenti qui sotto.