L’arrivo di Elodie e Marracash a Venezia 77 è già nella storia. I due innamorati, infatti, hanno partecipato alla cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia sfilando sul red carpet senza pubblico, ma con tutti i riflettori addosso.

Per l’occasione, come la stessa popstar racconta sui social, la stilista Donatella Versace ha disegnato per lei un abito che per molti ammiratori la rende “divina come una sirena”, e la diretta interessata non nasconde la gioia di aver indossato un outfit che coniuga eleganza e sensualità.

I giorni di Elodie e Marracash a Venezia 77 sono iniziati con la polemica: nelle ultime ore i due sono stati il bersaglio di un attacco social per un video pubblicato nelle stories che mostrava il rapper intento a stappare una bottiglia di champagne durante una gita in barca lungo la città lagunare, con il tappo che scompariva dalla visuale. Per tantissimi utenti quel tappo era finito in acqua e per questo la coppia è stata accusata di non rispettare l’ambiente.

Nessuno, in realtà, ha potuto vedere se il tappo effettivamente finisse in acqua, ma il popolo del web ha sentenziato senza osservare meglio. I due non hanno mai risposto alle polemiche, e questo è dovuto probabilmente all’evidenza presente nel video.

La mise di Elodie per il Festival del Cinema ha conquistato tanti cuori, specialmente da parte dei colleghi – Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Paola Iezzi e tanti altri – e ha ottenuto il plauso della stessa Donatella Versace che ha commentato: “Come sempre stupenda”. Come racconta la voce di Andromeda, infatti, il vestito è stato disegnato per lei da Versace e Ramona Tabita: “Sono quelle cose che pensi succedano solo nei sogni”.

Con un’attenzione mediatica sempre più frequente, l’arrivo di Elodie e Marracash a Venezia 77 è l’episodio più social delle ultime ore che ha messo tutti d’accordo.