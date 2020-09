A dimostrazione del fatto che il medical drama è un genere ancora vivo e vegeto, anche Apple Tv + si lancia nella mischia dei titoli di stampo medico con una nuova serie originale, dal titolo Five Days at Memorial, dedicata all’emergenza sanitaria generata dall’uragano Katrina del 2005.

A firmare il primo medical drama della piattaforma sono due nomi prestigiosi, il vincitore dell’Oscar John Ridley (premiato per la sceneggiatura di 12 anni schiavo) e il vincitore dell’Emmy Carlton Cuse (produttore e co-sceneggiatore di Lost, di cui è diventato anche showrunner dopo l’abbandono di J. J. Abrams).

Il medical drama Five Days at Memorial è l’adattamento televisivo del libro di saggistica della scrittrice e giornalista del New York Times Sheri Fink, intitolato Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital. Il libro nasce come approfondimento a partire dall’articolo che ha portato la Fink a vincere il premio Pulitzer nel 2010 proprio per aver scritto, come si legge nella motivazione, “una storia che racconta le urgenti decisioni di vita o di morte prese dai medici esausti di un ospedale colpito dalle acque alluvionali dell’uragano Katrina“.

Five Days at Memorial racconta i primi cinque giorni vissuti dai medici del Memorial Medical Center di New Orleans dopo che l’uragano Katrina ha devastato la città e migliaia di persone sono rimaste intrappolate in ospedale senza elettricità. Tra mancanza di corrente, l’allagamento del piano terra, la mancanza di rifornimenti sufficienti ed urgenze mediche di ogni tipo, dottori ed infermieri esausti sono stati costretti ad agire in condizioni di assoluta emergenza facendo scelte drammatiche che hanno avuto conseguenze enormi sulle vite dei pazienti. “Decisioni radicali che li hanno perseguitati per gli anni a venire“, recita il comunicato che annuncia la produzione del medical drama.

La Fink, laureata in medicina e con esperienza di medico umanitario in zone di guerra, è parte integrante del progetto di adattamento di Five Days at Memorial: la reporter sarà infatti coinvolta nella produzione esecutiva del medical drama insieme a Ridley e Cuse, i quali faranno da showrunner e sceneggiatori della miniserie. Il cast non è stato ancora annunciato.

Five Days at Memorial si aggiunge alla lista delle prossime serie di Apple TV + tratte da grandi best seller internazionali di autori pluripremiati, tra cui si annoverano anche Mosquito Coast con Justin Theroux e Lisey’s Story, scritta e prodotta dal maestro dell’horror Stephen King e interpretato dal premio Oscar Julianne Moore.