Arriverà da gennaio 2021 il bonus figli fino a 21 anni, conosciuto anche come assegno unico universale (non ci sono limiti di età per i disabili ed è prevista una maggiorazione a partire dal terzo figlio). Il disegno di legge è stato approvato con 452 voti favorevoli, nessuno contrario e un astenuto. Il bonus figli fino a 21 anni consisterà nell’erogazione di una cifra mensile in denaro o come credito di compensazione dei debiti d’imposta. L’assegno verrà riconosciuto a partire dalla nascita della prole, non concorrerà alla formazione del reddito, né tanto meno come riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno dello stesso.

Il bonus figli fino a 21 anni sarà maggiorato in caso di prole disabile, per cui decadrà anche il limite d’età: la maggiorazione è da intendersi compresa tra il 30 ed il 50%, con estensione per tutto l’arco della vita del soggetto. Il figlio è valutato a carico della famiglia quando il suo reddito non sfora i 2840,51 euro su base annualee. Il bonus figli fino a 21 anni è tra i punti salienti del Ddl Family Act, che ha da qualche giorno ricevuto il benestare del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne l'importo dell'incentivo, il punto è ancora in corso di valutazione, anche se, sulla base della proposta Lepri, si prevede possano arrivare 240 euro a figlio (la cifra dovrà essere rivista alla luce delle disposizioni del nuovo Family Act, e varierà a seconda del valore ISEE, del numero dei membri della famiglia e dell'età del figlio a carico). Questo, al momento, è quello che è dato sapere circa il bonus figli fino a 21 anni, di cui sapremo senz'altro dirvi di più a partire dalle prossime settimane.