Si ritorna a parlare in questi giorni di un giocatore molto chiacchierato e discusso in Italia come Ilicic. Cosa è successo al giocatore dell’Atalanta? Brava la società e l’entourage che cura gli interessi del giocatore a mantenere la massima segretezza sui problemi avuto dal ragazzo, come del resto vi avevamo anticipato un po’ di tempo fa con un altro articolo. Per questa semplice ragione, infatti, tutti i rumors riguardanti la sua presunta depressione, fino ad arrivare alla possibile crisi con la moglie, si debbano ritenere frutto di una bufala.

Cosa ha Ilicic: tra ritorno in Italia e bufale sulla moglie

Cosa ha Ilicic? Premesso che i rumors più autorevoli restino quelli che menzionavano crisi dovute a quanto avvenuto a Bergamo nei mesi scorsi e che non debba essere questo il focus degli addetti ai lavori, la notizia migliore arriva da una serie di indizi nelle ultime settimane. In primis, una storia Instagram di inizio agosto in cui appaiono sia l’attaccante dell’Atalanta, sia sua moglie, con espressione decisamente serena come è stato opportunamente evidenziato da Huffington Post. Dettaglio, questo, che rende automaticamente fake tutte le indiscrezioni inerenti presunti crisi coniugali.

L’altro riscontro particolarmente incoraggiante su Ilicic è materiale decisamente più fresco. Si tratta in questo caso di una voce che è stata riportata nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, stando ad un articolo di SOS Fanta. L’occasione, infatti, è stata utile per evidenziare che all’Atalanta sarebbero arrivati negli ultimi tempi segnali molto incoraggianti dal giocatore.

La prudenza è d’obbligo, in quanto l’eventuale rientro in Italia di Ilicic non comporterà certo l’immediato reintegro del ragazzo nella rosa dell’Atalanta. Ci saranno degli step da superare, ma di sicuro il ritorno nel nostro Paese sarebbe quello più importante e significativo. Staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda molto particolare.