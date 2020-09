Chicago Med 4 non va in onda oggi, 3 settembre, e la stessa sorte attende anche The Sinner. La coppia di serie in onda al giovedì sera per questa settimana è destinata a rimanere in panchina proprio per fare spazio al calcio con buona pace dei fan che dovranno attendere il 10 settembre prima di rivedere in corsia i dottori della serie di Dick Wolf e conoscere i nuovi dettagli sul giallo che riguarda Cora e il detective Ambrose.

In diretta dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, la Germania affronta la Spagna nella prima giornata del gruppo 4 di Nations League e sarà il match ad occupare la prima serata di oggi di Italia1 facendo slittare l’appuntamento con i tre episodi in programma di Chicago Med 4 e quelli di The Sinner. Ma quando torneranno in onda le serie e cosa vedremo a quel punto?

⚠️ BREAKING NEWS ⚠️ Piccola pausa per gli eroi di Chicago 😏 che giovedì si fermeranno per tornare da voi la prossima settimana più carichi che mai 💪 Pubblicato da Italia1 su Lunedì 31 agosto 2020

Chicago Med 4 non va in onda oggi ma i tre episodi, l’ottavo, il nono e il decimo, slitteranno a giovedì 10 settembre, sempre in prima serata. A quel punto i nostri dottori dovranno occuparsi dell’incidente che ha visto protagonisti Marc Jones e la figlia di due anni Abigail, ma anche di un uomo che arriverà al pronto soccorso con un coltello conficcato nel torace. A chiudere il cerchio ci penserà una sparatoria in cui April sarà coinvolta e che creerà non poco scompiglio al Pronto Soccorso.

Stessa cosa vale per The Sinner. Il quinto e sesto episodio della prima stagione andrà in onda giovedì 10 settembre in seconda serata ma i fan, a quel punto, avranno già iniziato la visione della terza stagione che vedrà Matt Bomer protagonista. I nuovi episodi andranno in onda su Premium Crime proprio a partire dal 9 settembre.

E negli Usa? Tutto è pronto per il ritorno di Chicago Med 6 che proprio in questi giorni dovrebbe tornare sul set per le riprese dei nuovi episodi in onda su NBC da novembre insieme alle sue “sorelle”. Naturalmente per la messa in onda italiana, su Premium, dovremo attendere la prossima primavera mentre in chiaro non prima dell’estate 2022 su Italia1.