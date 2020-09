La strada per il bonus bici 2020 sembrerebbe essere finalmente in discesa. Dopo alcuni inciampi, il rimborso è ormai in rampa di lancio per essere incassato dai cittadini nel corso dei prossimi mesi. Il decreto che attua le decisioni è stato registrato domenica scorsa alla Corte dei Conti. Un iter che è stato senza dubbio prolisso e tortuoso, ma che, anche grazie al lavoro incessante durante il mese di agosto, è arrivo a un epilogo.

Ed è un bonus bici 2020 che risulta parecchio generoso, vista l’ulteriore iniezione di liquidità operata. Si è sostanzialmente quasi raddoppiato il fondo disposto per i rimborsi, che passa dai precedenti 120 milioni a 210 milioni di euro. Un successo, come commentato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa tramite il suo profilo Facebook: “Risorse aggiuntive operative affinché nessuno rimanga indietro”.

Bonus bici 2020, al via dal 4 novembre i rimborsi

Il bonus bici 2020 mira a soddisfare tutte le richieste, con i rimborsi che copriranno il 60% della spesa effettuata fino a un massimo di 500 euro. Necessari sono la fattura dell’acquisto (o lo scontrino parlante) unitamente allo SPID personale. I rimborsi partiranno dal prossimo 4 novembre, a distanza di due mesi circa dalla notifica della decisione presa, che avverrà in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 5 settembre.

Si è soffermato anche sulla questione ritardi il Ministro Costa, che ha sottolineato di come la volontà fosse di essere pronti a soddisfare tutte le richieste. Il boom di acquisti ha costretto a uno stanziamento di fondi ulteriore, per evitare dunque che qualcuno potesse restare escluso.

Un’iniezione di liquidità importante di novanta milioni supplementari (rispetto a quelli preventivamente fissati) che permetterà di non andare in affanno. Non ci sarà nessuna necessità quindi di accalcarsi online per richiedere il rimborso nel minor tempo possibile. Non si dovrebbe assistere dunque a scenari “apocalittici” come quelli dello scorso mese di aprile sul sito dell’INPS. In chiusura, ricordiamo ancora una volta che la data da cui partirà il tutto è quella del 4 novembre.