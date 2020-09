Il bonus PC e tablet da 500 euro e quello da 200 euro per Internet fa gola a molti italiani: probabilmente vi farà sapere piacere che, come riportato da ‘tech.everyeye.it‘, è appena arrivato l’ok ai nostri voucher dall’Unione Europea. Le richieste, naturalmente per chi ne avrà diritto, potranno essere inviate a partire dal 20 settembre: il Governo si affiderà, con ogni probabilità, al sito di Infratel.

Possiamo anche provare ad immaginare come dovrà essere compilata la domanda, che reclamerà l’inserimento dei dati anagrafici del beneficiario ed il modello ISEE in corso di validità (per rientrarci occorrerà che la famiglia richiedente abbia un ISEE annuale inferiore ai 20 mila euro, mentre per i nuclei con ISEE inferiore ai 50 mila euro sarà previsto un voucher di 200 euro per la connettività Internet ad una velocità minima di 30 Mbps). La registrazione alla piattaforma richiederà quasi certamente lo SPID. Il bonus PC e tablet da 500 euro verrà accreditato soltanto dopo le opportune verifiche da parte degli enti di competenza. Chiaro che le famiglie appartenenti alla fascia ISEE più bassa potrebbero godere di una sorta di corsia preferenziale per l’erogazione del bonus PC e tablet.

La presentazione delle richieste potrebbe avere luogo già a partire dal 20 settembre, per cui vi consigliamo di farvi trovare pronti nel caso in cui vogliate approfittare del bonus PC e tablet da 500 euro, sempre che possediate i requisiti per accedervi. La prima cosa da fare è chiaramente richiedere il proprio qualora se ne fosse sprovvisti, cosa che potrete fare presso gli Identity provider autorizzati (basta sceglierne uno, ce ne sono anche di gratuiti) e seguire le indicazioni che compaiono sul sito di riferimento. Non ci sono altre strade per fare domande del bonus PC e tablet da 500 euro, che ha comunque ricevuto l’ok dell’Unione Europea.