Il nuovo libro di Ligabue esce a ottobre. A darne l’annuncio è l’artista di Correggio durante la partecipazione ai recenti Seat Music Awards, nei quali ha interpretato il brano Questa È La Mia Vita. Per l’11 settembre, invece, è atteso il singolo La Ragazza Dei Tuoi Sogni, che canterà in anteprima alla RFC Arena di Campovolo alle 20,30 del 10 settembre, su Rai1.

La location è la stessa che Ligabue aveva scelto per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera, poi rimandato a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. I biglietti per la nuova data sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.

Il brano che ha scelto per l’esibizione ai Seat Music Awards è Questa È La Mia Vita, da dedicare a tutti i lavoratori dello spettacolo che sono fermi da mesi a causa dell’emergenza sanitaria. Le due serate all’Arena di Verona, oltre a riportare la musica sul palco, sono organizzate per supportare tutti i lavoratori precari che sono ancora in attesa di poter ripartire.

I primi passi del nuovo libro sono stati scritti durante la quarantena, quando l’artista aveva dichiarato di essere a lavoro su qualcosa di nuovo, su un volume che potesse contenere una sua autobiografia. Il libro è scritto a quattro mani con Massimo Cotto e riprende il titolo del brano che Ligabue aveva scritto per Loredana Bertè e inserito nell’album Amici Non Ne Ho… Ma Amiche Sì!

Il prossimo capitolo discografico di Ligabue è quindi pronto ad aprirsi con il nuovo singolo che destinerà al palco della RFC Arena di Campovolo. Al termine della sua esibizione, Ligabue ha dichiarato di essere particolarmente legato ai live, dai quali si tiene lontani con molta difficoltà.

La sua ultima prova discografica risale al 2016, quando ha deciso di rilasciare Made In Italy. Il tour si è tenuto in due parti, poiché l’artista ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di un edema alle corde vocali che si è risolto brillantemente.