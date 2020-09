Un Palafestival per Sanremo? Se ne parla da un po’ ma ora sembra esserci qualcosa di molto più concreto.

Il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, ha comunicato ufficialmente di essere in accordi con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al fine di una collaborazione che porterà alla riqualificazione della famosa Piazza Colombo di San Remo.

Per chi non lo sapesse, o non fosse pratico del Festival e dei suoi luoghi simbolo, Piazza Colombo è una delle piazze principali di Sanremo, un punto importante nella settimana del Festival della Canzone Italiana, un punto di ritrovo per molti. Ha assunto questo ruolo proprio grazie alla sua vicinanza allo storico Teatro Ariston che da tradizione accoglie la kermesse canora dedicata alla musica italiana e realizzata dalla città di San Remo in collaborazione con la Rai.

Sanremonews comunica l’accordo tra il sindaco e la regione Liguria e svela la possibilità di costruire un’arena al chiuso ove poi spostare il Festival di Sanremo per le sue prossime edizioni. Se ne parlava da tempo, in effetti, e ora l’ipotesi potrebbe concretizzarsi. Il Teatro Ariston, infatti, è diventato piccolo per la maestosità del Festival che potrebbe traslocare pur restando sempre a San Remo.

La struttura al chiuso che potrebbe ospitare il Festival di Sanremo si chiamerebbe proprio PalaFestival. “Ci sarebbero le condizioni per un progetto strategico in Piazza Colombo per il Pala Festival. È un progetto che non va contro l’Ariston, ma spero che ci sia anche la collaborazione dei privati. Dobbiamo rafforzarci nei confronti della Rai, non possiamo ogni anno lasciare questi punti interrogativi. Nelle trattative con la Rai questo è stato sempre un punto centrale”, si legge.

Intanto quel che è certo è che per il 2021 il Palafestival non ci sarà. I tempi stretti infatti non consentono la sua realizzazione. Il Festival di Sanremo rimarrà dunque al Teatro Ariston e andrà in scena in ritardo rispetto alle passate edizioni. Il Coronavirus causa uno slittamento delle date, alla prima settimana di marzo. Sanremo numero 71 andrà in scena da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 con la direzione artistica di Amadeus e la conduzione di Amadeus e Fiorello.