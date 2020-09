I tre album di Renato Zero ha una data d’uscita Il cantautore romano è quindi pronto a festeggiare i primi 70 anni con un’opera monumentale che rilascerà in tre tempi, con il primo volume che sarà destinato al giorno del suo compleanno, quindi in programma per il 30 settembre.

Le anticipazioni sui prossimi progetti sono state rilasciate nell’ultimo numero di Il Messaggero, nelle cui colonne ha parlato del suo ritorno concepito per il prossimo traguardo anagrafico che sarà celebrato con ben tre album. La produzione dell’album dovrebbe essere affidata a Phil e Numa Palmer, così come hanno dichiarato in una recente intervista.

Il progetto sarà rilasciato a un solo anno da Zero Il Folle, che aveva portato in tour a cominciare dal 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma. I concerti si erano conclusi proprio presso il palasport romano, nel quale aveva annunciato il ritorno per il suo compleanno del quale non aveva rivelato i dettagli.

La volontà di tornare con tre album sorge dalla necessità di non interrompere un percorso creativo che accompagnasse la sua “fervida immaginazione”, ora sviluppata in un lungo cammino che si concluderà il 30 novembre con il rilascio dell’ultimo capitolo di questa nuova avventura che inizierà il 30 settembre, continuerà il 30 ottobre e finirà il 30 novembre.

Per il momento non ci sono notizie di concerti in programma, poiché l’emergenza sanitaria ancora in corso non consente di organizzare eventi dal vivo a capienza maggiore di 200 persone per i live al chiuso e 1000 persone per i concerti all’aperto. I 70 anni di Renato Zero saranno quindi all’insegna della musica e della musica inedita.

I nuovi album saranno un seguito di Zero Il Folle – il cui concerto andrà presto in onda su Canale5 – ma anche di Zerovskij, che ha concepito per i 50 anni di carriera. L’opera aveva seguito il rilascio di Alt, che ha pubblicato nel 2016 dopo la pubblicazione del singolo Chiedi.