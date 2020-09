La premiére di Transplant è andata in onda qualche ora fa negli Usa e gli americani sono già pronti a giurare che questo sarà l’ennesimo medical drama di cui sentiremo parlare a lungo. Il potenziale in sé non sta solo nella famosa filiera di trapianti al centro della serie ma, soprattutto, nei personaggi e nella storia da rappresentare scelta per questa nuova serie creata da Joseph Kay e incentrata su Bashir “Bash” Hamed interpretato da Hamza Haq.

Proprio il primo episodio di Transplant ha subito buttato nella mischia il dottore siriano arrivato in Canada come rifugiato durante la guerra civile siriana e pronto a prendere in mano le redini della sua vita iniziando proprio dalla sua carriera di medico ma senza successo. Al clima da medical drama tanto amato dagli spettatori e dagli appassionati di serie tv, si aggiunge il carico emotivo, i problemi e i pregiudizi legati alla situazione del protagonista che si ritrova a lavorare in un ristorante per vivere anziché fare quello per cui ha studiato, il medico.

A cambiare le sue sorti ci pensa un brutto incidente. Quando una notte un camion si schianta contro lo stabile, Bashir mette da parte le sue ferite, per prendersi cura di clienti e di dipendenti facendo ripartire il cuor di una donna e salvando, tra gli altri, anche il dottor Jed Bishop, capo del pronto soccorso dello York Memorial Hospital di Toronto.

La sorte sembra pronta ad aiutare Bash quando il dottore, ormai al sicuro, si interessa a lui ricordando anche che la sua candidatura in passato era stata rifiutata ma prima che la sua vita cambi, ecco che i pregiudizi rischiano ancora di cambiare tutto. La Polizia è convinta che lui fosse l’autista del camion e quindi lo cerca per l’arresto e se in un primo momento lui fugge via, poi torna indietro quando scopre che la sua sorellina si trova in ospedale. A quel punto finisce in manette fino a quando la sua situazione non viene chiarito e l’autista trovato. Transplant inizia da qui il suo lungo percorso a caccia di nuovi salvataggi estremi e cercando di sconfiggere i pregiudizi su cui un personaggio come Bashir può far riflettere.

Transplant è stata già rinnovata per una seconda stagione ma non sappiamo ancora quando e sé sbarcherà in Italia.