Ormai sappiamo tutti quanto Google Pay, nato dalla fusione di Android Pay e Google Wallet, sia sempre più utilizzata, tanto da richiedere un costante intervento migliorativo da parte del colosso di Mountain View, questa volta a livello grafico. Big G, difatti, ha deciso di ottimizzare il fattore estetico dell’interfaccia di Google Pay, rendendola più all’avanguardia ed al tempo stesso semplificandola, oltre ad abbracciare quelle che sembrano essere le linee guida di Android 11. Non è affatto una coincidenza che l’app del sistema di mobile payment, portafoglio virtuale e piattaforma di pagamenti in Rete sviluppata da Google sviluppata dall’azienda californiana abbia visto sparire le schede in basso ed alcune altre componenti a partire da questo upgrade (a qualcuno la cosa potrebbe essere piaciuta mentre ad altri meno, a seconda dei gusti personali).

Come ripotato da ‘androidpolice.com‘, questo non significa che Google Pay abbia rinunciato alle sue funzionalità: potrete continuare, difatti, ad effettuare pagamenti, ad impiegarla per le iniziative promozionali e per assicurarvi un’esperienza utente completa. Se ancora non la visualizzate sappiate che la nuova interfaccia di Google Pay è in rilascio graduale, e che l’attivazione procederà via server da remoto accogliendo la versione 2.116 (20.30.19 per quanto riguarda i Google Play Services, che sono tra le condizioni preliminari affinché l’aggiornamento abbia successo). Potete verificare di avere a bordo del vostro smartphone Android l’ultima versione delle rispettive applicazioni direttamente dal Play Store di Google.

Tutto quanto è in vostro potere di fare è attendere la notifica di avvenuta disponibilità e procedere poi all’installazione dell’upgrade: non provate a forzare l’aggiornamento, sarebbe inutile ed una perfetta perdita di tempo trattandosi di un intervento la cui attivazione è prevista solo lato server. Aspettiamo i vostri commenti nella speranza che il design della nuova versione di Google Pay possa incontrare i gusti di ciascuno di voi. In ogni caso, fatecelo sapere nel modo sopra indicato.