Il conto alla rovescia è terminato e tra qualche ora saremo tutti incollati davanti allo schermo su Rai2 per gli ultimi episodi di The Good Doctor 3. Il medical drama con Freddie Highmore è pronto a tornare in onda dopo la lunga pausa che ha lasciato i fan con il fiato sospeso proprio sul più bello, al giro di boa che spianerà la strada verso il gran finale.

Ad andare in onda a partire da oggi, 2 settembre, saranno gli ultimi episodi della terza stagione, sei in tutto, tra nuovi casi da risolvere, una crisi tra Carly e Shaun che questa volta sembra definitiva e, infine, l’avvicinamento tra Melendez e Claire.

The Good Doctor 3 andrà in onda in prima visione assoluta, dopo la sospensione dello scorso marzo, con un doppio episodio in cui continueranno gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, Shaun, tra la vita in corsia e quella privata. Le sue capacità sono ormai sotto gli occhi di tutti ma il suo problema a relazionarsi con gli altri continua a creare tensioni intorno a lui.

Ci siamo! 😍 📺 Ritorna la terza stagione di #TheGoodDoctor in prima visione assoluta 👉 questa sera ore 21.20 #Rai2 @GoodDoctorABC pic.twitter.com/lnb0iJCzAt — Rai2 (@RaiDue) September 2, 2020

Nelle ultime puntate abbiamo visto la storia d’amore con Carly attraversare un momento di crisi, anche per la gelosia della dottoressa nei confronti di Lea e sarà proprio da qui che si ripartirà soprattutto quando la dottoressa si accorgerà che il rapporto tra i due è diverso da quello che lei ha con il collega e non può più far finta di niente. Cosa succederà questa volta? Arriverà un altro ultimatum per Shaun oppure sarà libero di concentrarsi su Lea quando Carly si farà da parte?

"Tu ami lei, non me" 💔 Per Shaun si prospettano scelte difficili. Preparatevi al ritorno della terza stagione di #TheGoodDoctor 👉 da mercoledì 2 settembre 21.20 #Rai2 @GoodDoctorABC pic.twitter.com/F5k0IIDWAc — Rai2 (@RaiDue) August 31, 2020

Nel primo dei due episodi in onda il 2 settembre di The Good Doctor 3, dal titolo “Le parole non dette”, Morgan e Shaun saranno impegnati a ricostruire la laringe di un bambino, mentre Park e Claire affronteranno il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio. In seguito, intorno alle 22.00, andrà in onda l’episodio dal titolo “Autopsia” in cui Shaun vuole a tutti i costi eseguire un’autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto, ma una volta ricevuto il no di Melendez, di Lim e del figlio della donna, dovrà fare ricorso proprio all’auto di Carly per riuscire a liberarsi di questo peso e ad andare avanti. Purtroppo, nonostante le buone intenzioni, dovrà affrontare la dura realtà.

The Good Doctor 3 tornerà in onda la prossima settimana, il 9 settembre, con altri due episodi dal titolo “Ossessione” e “Cuore spezzato” in cui la dottoressa Claire Browne e il dottor Shaun Murphy trattano un paziente con una rara forma di nanismo. Nel frattempo, Morgan Reznick, la dottoressa Lim e il dottor Alex Park curano un giovane a cui sono state strappate entrambe le braccia in un incidente agricolo. Cos’altro ne sarà dei nostri dottori?