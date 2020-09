Sono arrivate questo mercoledì alcuni dettagli importanti per quanto concerne il bonus PC e tablet 2020, che può arrivare fino a 500 euro per gli italiani. Oggi non parleremo dei requisiti, menzionati pochi giorni fa attraverso un altro approfondimento sull’argomento. Importante, infatti, prendere in esame altri due dettagli in questo frangente per farsi trovare pronti al momento giusto, fermo restando che informazioni ufficiali in merito arriveranno solo nei prossimi giorni.

Gli ultimi riscontri sul bonus PC e tablet 2020 da 500 euro

In particolare, il bonus PC e tablet 2020 da 500 euro potrà essere richiesto a partire dal prossimo 20 settembre, con Infratel che sarà protagonista assoluta. Come emerso già nelle scorse settimane, infatti, sarà la suddetta piattaforma a gestire le domande, oltre a mettere a disposizione la specifica app tramite la quale ciascun richiedente potrà facilmente registrarsi per scaricare il voucher concepito tramite il tanto discusso decreto.

Confermato anche il fatto che il bonus PC e tablet 2020 richieda l’utilizzo del cosiddetto codice SPID. Esattamente come avvenuto negli ultimi mesi con il bonus vacanze. Qualora non lo abbiate creato, vi consiglio di farlo già in questi giorni, scegliendo il cosiddetto Identity provider di riferimento autorizzato. Come nel caso di Aruba. Dopo essersi registrati al loro sito, non dovrete fare altro che inserire i vostri dati anagrafici, per poi inserire le proprie credenziali SPID per la creazione dell’account. Infine, seguite le indicazioni per procedere con il riconoscimento.

Al momento non si hanno a disposizione ulteriori informazioni in merito al bonus PC e tablet 2020 da 500 euro, ma è chiaro che con il trascorrere dei giorni ne sapremo di più. Nel frattempo, come accennato in precedenza, è consigliabile dotarsi del codice SPID per non perdere tempo il prossimo 20 settembre, quando finalmente si potrà procedere con la richiesta. Che ve ne pare?