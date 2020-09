Potrebbe essere il Galaxy S20 Fan Edition – conosciuto anche come Galaxy S20 FE – la vera e propria ciliegina sulla torta di un’estate che per Samsung ha saputo rivelarsi incredibilmente bollente sul fronte mobile. Dopo che il colosso sudcoreano ha annunciato, tra le altre cose, i nuovi Note 20 e il pieghevole Galaxy Z Fold 2 – con tanto di prezzo -, la chiacchierata Fan Edition rappresenterebbe l’annuncio finale di una stagione impeccabile e densa di novità, così come un’estensione naturale della strada intrapresa dall’azienda già con l’S10 Lite.

A quanto pare, per la gioia degli esperti di settore e dei “semplici” appassionati, all’annuncio del Samsung Galaxy S20 Fan Edition non dovrebbe comunque mancare molto. A riaccendere le speranze di un reveal imminente è in particolare l’arrivo per il dispositivo della certificazione Bluetooth SIG – sia per la versione 5G, che per quella 4G LTE. Una certificazione, questa, che ci informa della presenza del Bluetooth 5.0 e che giocoforza spinge verso un lancio nei negozi piuttosto vicino. Stando alle considerazioni della redazione del portale Gizmochina, che ha riportato la notizia, il mese prescelto da Samsung per rendere disponibile il Galaxy S20 FE potrebbe essere addirittura già ottobre, periodo che dovrebbe poi interessare le nuove uscite della rivale Apple – con iPhone 12 in testa.

Passando alle specifiche tecniche trapelate del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, per il momento sappiamo che monterà il SoC Snapdragon 865 di Qualcomm, con un display AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici. Queste caratteristiche potrebbero essere affiancate da 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione interna, batteria da 4,500 mAh eUFS 3.0, espandibile via microSD. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, dovrebbe vantare 32 MP, mentre la fotocamera principale andrebbe a comporsi di 12 MP + 12 MP (grandangolo) + 8 MP (Telefoto zoom 3X). Cosa ne dite, questa revisione “snella” del Galaxy S20 potrebbe interessarvi? Anche voi credete che possa davvero concretizzarsi già ad ottobre?