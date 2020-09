Si torna a parlare finalmente di Huawei Mate 20 Lite in Europa, almeno per quanto riguarda il suo sviluppo software. Tutto nasce da una patch estremamente importante che aveva fatto la sua prima apparizione sul mercato a fine luglio, come vi abbiamo riportato con un articolo in merito, salvo poi scomparire dalla circolazione. Ebbene, secondo le informazioni trapelate di recente, pare che finalmente il produttore asiatico sia pronto per la piena distribuzione dell’upgrade.

Un importante aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite è nuovamente disponibile

Alcuni dettagli sul tanto discusso aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite sono stati forniti in queste ore da Huawei Central, secondo cui la patch da oggi 2 settembre è in distribuzione nel Regno Unito. Annuncio, questo, che per forza di cose sblocca la situazione anche in Italia e nel resto d’Europa. Per chi non lo sapesse, si tratta di un upgrade legato alla versione 10.0.0.230 e con una dimensione del pacchetto software pari a 4,36 GB.

Ora, secondo le indicazioni trapelate poco più di un mese fa, sappiamo che il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite porti con sé novità significative. A tal proposito, si parla di funzionalità intelligenti come Huawei Assitant, Smart Charge e significative ottimizzazioni nella sezione chiamate e fotocamera. Chiaramente, sugli ultimi due aspetti potremo scendere in dettagli solo nelle prossime settimane, appena il firmware sarà più diffuso anche qui in Italia.

Vi ricordo, a tal proposito, che Huawei Mate 20 Lite attualmente ha in esecuzione l’aggiornamento con EMUI 10.0 e, dando uno sguardo allo storico recente del produttore asiatico, sembrano esserci i presupposti affinché questo sia a tutti gli effetti l’ultimo importante aggiornamento del device che è stato lanciato sul mercato due anni fa. A voi come va lo smartphone? Riportateci le vostre sensazioni qui di seguito nella specifica area per i commenti.