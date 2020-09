C’è possibilità di richiedere il bonus sanificazione fino al 7 settembre: come riportato da ‘pmi.it’, il recupero del credito d’imposta per i costi sostenuti in relazione alla disinfezione degli ambienti e all’acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale di lavoratori e clienti). Il bonus sanificazione, che ricordiamo ancora una volta essere richiedibile fino al 7 settembre, viene riconosciuto ai commercianti (attività d’impresa), arti e professioni, enti del Terzo settore (non commerciali) e religiosi riconosciuti dal punto di vista civile.

Quali spese saranno riconosciute dal bonus sanificazione

l bonus sanificazione ammonta al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro per ogni beneficiario: ne fanno parte anche i costi ordinario, non necessariamente legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus, che hanno come scopo finale la disinfezione degli ambienti (studi medici e odontoiatrici). I costi legati alla pulizia ordinaria dei condizionatori non sono contemplati, a differenza di quelli finalizzati all’incremento della capacità filtrante del riciclo con elementi di classe superiore. Per ottenere il bonus sanificazione, in ogni caso, occorre la certificazione rilasciata dal professionista o dall’impresa che ha svolto il lavoro di disinfezione. Lo stesso discorso vale nel caso in cui l’attività venga svolta dal beneficiario, a patto che ne abbia le competenze, e calcolata sulla moltiplicazione delle ore investite per il costo orario del lavoro ed addizionando i costi dei prodotti impiegati (occorrerà redigere un foglio di calcolo apposito).

Una volta fatta richiesta del bonus sanificazione entro il 7 settembre (indicando la cifra dei costi sostenuti o che si è in previsione di sostenere), l’importo spettante verrà comunicato attraverso un provvedimento dedicato dell’Agenzia delle Entrate (non oltre l’11 settembre). Dal giorno seguente il credito potrà venire impiegato in compensazione via f24, direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure eventualmente ceduto a terzi, a seconda delle decisioni prese dal beneficiario.