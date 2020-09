Il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers è Maya, come il suo gatto. La prossima prova da solista del chitarrista degli RHCP uscirà il 23 ottobre su etichetta Timesig, con una dedica che è già stata annunciata ed è indirizzata al suo migliore amico a quattro zampe. L’ispirazione musicale è invece tratta dalla jungle music ma anche dall’hardcore e alla breakbeat.

Maya sarà quindi un disco strumentale elettronico ed è anticipato dal singolo che l’artista ha rilasciato in anteprima. Si tratta di Amethbowl ed è il primo brano pubblicato prima del rilascio dell’album: “Non sono più interessato al canto o alla scrittura dei testi delle canzoni come lo ero in passato, la cosa naturale per me quando adesso mi ritrovo da solo è semplicemente fare musica, come i pezzi che ho pubblicato quest’anno. Amo davvero trafficare con gli apparecchi e il computer”.

Stando all’andamento delle ultime pubblicazioni da solista, sembra che John Frusciante si senta particolarmente prolifico. Di giugno, il terzo album che ha pubblicato sotto lo pseudonimo Trackfinger e intitolato She Smiles Because She Presses The Button, seguito da Look Down, See Us.

Il suo impegno con la musica non si è fermato ai soli progetti da solisti, ma si sta anche dedicando al nuovo album della band che uscirà prossimamente. A rivelare dei lavori sul nuovo album dei Red Hot Chili Peppers era stato il batterista Chad Smith, che aveva annunciato del ritorno in studio del gruppo nel quale Frusciante è tornato a dicembre 2019.

Nei giorni scorsi, il gruppo aveva perduto uno dei membri storici del gruppo, Jack Sherman, che aveva collaborato con i Red Hot Chili Peppers dal 1983 al 1985. La band era intervenuta in seguito alla scomparsa dell’ex chitarrista, venuto a mancare il 18 agosto scorso all’età di 64 anni: “Noi della famiglia RHCP vorremmo augurare a Jack Sherman una navigazione serena nei mondi dell’aldilà. Sherman ha suonato nel nostro album di debutto e nel nostro primo tour negli Stati Uniti. Era un ragazzo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti buoni, cattivi e così così”.