Il ritorno di Emma all’Arena di Verona è una grande emozione. L’artista la condivide sui social con due scatti dalle prove e qualche parola, a supporto dei lavoratori dello spettacolo e della musica tutta.

Stasera l’artista sarà all’Arena di Verona per i Seat Music Awards, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e da Vanessa Incontrada, in diretta su Rai1. Emma ha lanciato da poco il nuovo singolo, Latina, e questa sera probabilmente lo farà ascoltare dal vivo al pubblico Rai e a quello, ristretto, presente all’Arena di Verona.

“Cantare all’arena di Verona è sempre una grande emozione…”, scrive Emma Marrone. “Ma stasera un po’ di più”, aggiunge la cantante che al palco dell’Arena non è di certo nuova ma la rip0resa dell’attività musicale, dopo l’interruzione dei live a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è sicuramente un traguardo da sottolineare.

L’evento sosterrà inoltre i lavoratori dello spettacolo. Sarà attivo un numero solidale attraverso il quale sostenere il fondo COVID-19- Sosteniamo La Musica di Music Innovation Hub. Il numero al quale inviare sms per donare è il 45588. Il denaro così raccolto andrà a sostenere i lavoratori della filiera musicale rimasti senza lavoro nell’ultimo periodo.



“W la musica, tutti gli artisti e soprattutto tutte quelle persone che lavorano insieme a noi da sempre e ci accompagnano sul palco tenendoci per mano!”, sono le parole di Emma Marrone che condivide il suo entusiasmo della ripartenza in un: “Forza si riparte!!! Sarà ancora più forte di prima!”.

L’appuntamento per il pubblico da casa è per stasera su Rai1 con la prima serata dei Seat Music Awards. La seconda si terrà il 5 settembre, ancora in diretta.