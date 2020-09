Il ritorno di Kit Harington alla serialità, oltre un anno dopo la contestata conclusione della saga de Il Trono di Spade, avverrà in una veste completamente diversa: l’attore inglese debutta da protagonista della seconda stagione di Criminal: Regno Unito, il thriller di Netflix ambientato in una stanza degli interrogatori.

Kit Harington è il richiamo principale del nuovo capitolo di questa serie antologica. Il primo video trailer di Netflix annuncia che il 16 settembre arrivano nel catalogo della piattaforma i quattro nuovi episodi della serie, che mantiene la stessa struttura narrativa peculiare della prima stagione. A caratterizzare Criminal: Regno Unito – e le sue varianti Spagna, Francia e Germania – è infatti il format che prevede che l’intero racconto si sviluppi come un interrogatorio di polizia limitato a tre ambienti comunicanti: la stanza degli interrogatori, quella immediatamente adiacente collegata da uno specchio schermato e infine il corridoio che lega i due ambienti. Non c’è altra ambientazione per questa serie, la cui forza del concept sta proprio nel ridurre al minimo il contesto esterno rispetto all’interrogatorio decisivo per un’indagine su un crimine. Il thriller è strutturato in modo tale da fare leva sugli aspetti psicologici del braccio di ferro tra investigatori e sospettati, con l’obiettivo di raggiungere la verità attraverso una piena confessione.

Questa serie antologica declinata su più Paesi è stata creata da Kay Smith insieme a Jim Field Smith, che ne è anche il regista: ai primi tre episodi della prima stagione, fanno ora seguito 4 nuovi capitoli della seconda con Kit Harington tra i protagonisti, nei panni di uno dei sospettati. Insieme a lui, saranno nella seconda stagione anche Kunal Nayyar, Sophie Okonedo e Sharon Horgan, cui sono dedicati i poster character dei nuovi episodi.









Per l’ex Jon Snow si tratta della prima esperienza televisiva dopo quasi un decennio trascorso nel cast de Il Trono di Spade. Prossimamente l’attore inglese sarà anche nel film The Eternals, per la regia della cineasta cinese Chloé Zhao, atteso nel 2021.

Eccolo protagonista del trailer che annuncia l’arrivo della seconda stagione di Criminal: Regno Unito su Netflix il 16 ottobre.