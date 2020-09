Giornata di offerte particolarmente interessante, oggi 2 settembre, per gli utenti che stanno valutando con attenzione ed interesse la possibilità di portarsi a casa dispositivi legati al mondo Apple AirPods. In particolare, dopo il bollettino che ho portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane, ritengo che questo mercoledì ci siano un paio di promozioni che possano fare al caso vostro. Vediamo dunque in quale modo potreste imbattervi in occasioni particolarmente interessanti nelle prossime ore.

La selezione di offerte per Apple AirPods su Amazon oggi 2 settembre

Quali sono le migliori opportunità disponibili in queste ore? Coloro che cercano l’occasione giusta sul versante Apple AirPods, magari con qualche combo che coinvolga accessori, possono analizzare ad esempio l’offerta Amazon che coinvolge il modello di seconda generazione. In questo caso, infatti, alla promozione vediamo associata anche la custodia di ricarica wireless, con un costo totale per gli utenti pari a 164 euro. Questo vuol dire che il risparmio superi i 60 euro, rispetto agli standard ai quali ci siamo abituati.

L’altra offerta Amazon particolarmente interessante oggi 2 settembre a proposito di Apple AirPods, invece, investe il prodotto con custodia di ricarica tramite cavo. In questo caso, infatti, il prezzo fissato dallo store ammonta momentaneamente a 124,90 euro. Il risparmio, dunque, è superiore ai 50 euro. Aggiungo che entrambe le offerte siano associata ad Amazon Prime, motivo per il quale se iscritti al servizio non avrete spese di spedizione extra da affrontare, mentre la consegna avverrà in circa 24 ore.

Dunque, fate molta attenzione alle offerte per Apple AirPods che sono trapelate in queste ore, considerando il fatto che i prezzi indicati potrebbero cambiare da un momento all’altro. Che ne pensate delle offerte Amazon con relative combo emerse in questi minuti? Diteci la vostra con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori occasioni utili in Italia.