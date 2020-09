Era il 2018 quando Icarus Falls di Zayn Malik comparve su tutte le piattaforme digitali e sugli scaffali dei negozi di dischi. L’album, nelle ultime ore, ha subito un crollo degli ascolti sul servizio di streaming di Apple.

Se osserviamo la data della release, infatti, troviamo l’anno 2020 come se il disco fosse stato rilasciato quest’anno. Più precisamente l’album risulta caricato il 28 agosto. Che è successo su Apple Music? I fan sono subito corsi ai ripari, specialmente quando hanno sospettato l’azzeramento degli ascolti e per questo sui social è esploso l’hashtag #FreeZayn insieme a #StreamIcarusFalls per invitare tutti gli utenti a riprodurre Icarus Falls di Zayn Malik e aiutarlo a recuperare, in questo modo, le visualizzazioni.

Per il momento l’artista e l’azienda di Cupertino non hanno commentato ma gli ascolti sono aumentati soprattutto sulle altre piattaforme – da Spotify a Deezer – e si attendono spiegazioni dai diretti interessati.

Il disco è il secondo progetto discografico solista di Zayn Malik, meglio noto come Zayn ed ex membro degli One Direction. Il suo esordio è arrivato nel 2016 con Mind Of Mine. Cosa sia successo da Cupertino non è dato saperlo, si sa soltanto che nel giro di poche ore il disco che risultava caricato nel 2018 è stato sostituito con l’edizione 2020.

Negli ultimi giorni l’artista è al centro dell’attenzione per la gravidanza di Gigi Hadid, rivelata e confermata dai primi scatti col pancione pubblicati su Instagram, postati anche per smentire le falsità sulla finta gravidanza contro le quali si era scagliato anche Fedez. Presto il cantante britannico sarà padre e per le star è un anno di lieti eventi, a giudicare anche dalla nascita di Lyra Antarctica, figlia di Ed Sheeran.

Ora Icarus Falls di Zayn Malik è di nuovo disponibile su Apple Music, ma ricordiamo che l’album è stato pubblicato nel 2018 anziché nel 2020, come le info del disco riportano.