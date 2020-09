Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è Ricordami. L’artista romano è tornato con un brano che anticipa il prossimo album di inediti da presentare durante il prossimo tour che ha posticipato al 2021. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati.

I toni sono quelli ai quali ci ha abituato nel corso di questi anni e di questo primo anno di carriera da solista, che ha avviato un anno fa dopo aver concluso il progetto con i Thegiornalisti subito dopo il grande concerto che hanno tenuto al Circo Massimo di Roma.

La notizia dell’addio ai Thegiornalisti era arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto per gli altri due componenti del gruppo, che non si aspettavano un abbandono così repentino. La carriera da solista è iniziata con la pubblicazione immediata di un singolo che ha pubblicato a settembre 2019. Con i concerti è slittato anche i

Il percorso da solista era iniziato con il rilascio del brano Non Avere Paura, che era diventata anche la colonna sonora della serie Netflix Baby 2. I singoli sono continuati con I Nostri Anni e Ma Lo Vuoi Capire?, che ha pubblicato nelle settimane del lockdown.

I concerti a supporto del nuovo album sono stati rimandati al 2021, dopo che l’emergenza sanitaria ha imposto il blocco degli eventi. I live sono rimasti in piedi fino all’ultimo momento, ma le regole imposte per il contenimento del contagio hanno determinato un ulteriore slittamento degli spettacoli che si terranno nel corso della prossima annata e prima dell’album.

Testo Ricordami di Tommaso Paradiso