Uno dei grandi protagonisti di questo 2020, insospettabile all’inizio dell’anno, è sicuramente il gel igienizzante. Un oggetto immancabile nelle borse o nelle tasche ormai in tutto il mondo, compagno di viaggi nella lotta al coronavirus. La necessità di igienizzare le mani nei luoghi pubblici – dove magari non è possibile disporre di altri strumenti come acqua e sapone – lo ha reso in alcuni frangenti introvabile.

Parliamo chiaramente dei primi tempi in cui il Covid 19 imperversava. Ora le cose sono molto diverse, con i produttori di gel igienizzante che hanno incrementato la produzione, arrivando a soddisfare così la richiesta. Negli ultimi giorni è però stato lanciato un allarme che metterebbe in guardia dall’abusare di questa tipologia di prodotti.

Gel igienizzante, meglio non abusarne

Secondo una ricerca, pubblicata sull’American Journal of Biomedical Science and Research, l’uso eccessivo di gel igienizzante può avere controindicazioni a lungo termine. Stando a quanto riferito dal Dottor Andrew Camp, responsabile del comitato scientifico del British Insititute of Cleaning Science, non bisogna abusare di queste sostanze.

Le soluzioni idroalcoliche possono portare infatti a incrementare la capacità di virus e supervirus a resistere ad ambienti con una concentrazione di alcol intorno al 60%. Questo ovviamente non vuole in alcun modo essere un dissuasore all’utilizzo di questi strumenti importantissimi nella lotta alla diffusione del coronavirus.

La raccomandazione, in questo caso, è semplicemente quella di non abusare inutilmente, con altre opportunità a propria disposizione. Qualora quindi si avesse la possibilità di detergere le mani con acqua e sapone, sarebbe meglio approfittarne. Lasciando quindi al gel igienizzante il ruolo di ultima spiaggia in assenza di alternative.

C’è poi comunque da tenere in considerazione la fallibilità percentuale documentata sulle varie boccettine commercializzate. La capacità di uccidere il 99,9% dei batteri è da tenere in considerazione su larga scala. Si pensi che su 1000, a sopravvivere sono 10, mentre su un milione (cifra verosimile) quelli che sopravvivono sono diecimila. Numeri importanti, e da non sottovalutare.

