Elodie e Marracash si godono le vacanze e dopo aver visitato le bellezze della Sicilia si sono spostati a Venezia. Nella città lagunare non poteva mancare il giro in barca, e proprio durante una loro gita la coppia di artisti ha fatto arrabbiare il popolo del web.

I due, infatti, su un’imbarcazione, hanno festeggiato il loro amore stappando una bottiglia di Moët & Chandon – alcuni triggerati hanno parlato di spumante – e sfoggiando calici che sono ben lontani dal bicchierino compostabile usa e getta. La coppia ha documentato quel momento nelle stories di Instagram.

Il compito di sciabolare è toccato a Marracash, ripreso da Elodie, che con fare divertito e scanzonato ha stappato la bottiglia. Il tappo è saltato in aria come uno shuttle tra le risate dei diretti interessati, scomparendo dalla visuale. Galeotta è stata proprio la dipartita del tappo, misteriosamente volatilizzatosi. Per il popolo del web sarebbe finito in acqua, dunque avrebbe inquinato l’ambiente della meravigliosa Venezia.

Il problema è semplice: dalle stories di Instagram che documentano il momento goliardico di Elodie e Marracash non è possibile vedere dove sia finito il tappo latitante. A far indignare i commentatori, specialmente, è stato il sorriso beffardo del rapper che dopo aver guardato verso l’alto per seguire la traiettoria del tappo, è scoppiato in una risata.

Dove sia finito il tappo non è dato saperlo, e non esiste un filmato che dimostri la caduta in acqua. Tuttavia il web ha deciso che Elodie e Marracash abbiano lasciato cadere l’oggetto in acqua, e per questo sono stati accusati di maleducazione, superficialità e troppa leggerezza.

Per il momento la coppia non ha risposto alle polemiche e la vacanza di Elodie e Marracash continua anche nelle stories di Instagram che non nascondono la felicità dei due artisti, di sicuro disinteressati a replicare alle accuse dei commentatori.