Dio avrebbe messo Kanye West contro Taylor Swift e per questo il rapper, durante il discorso della popstar agli MTV VMA, avrebbe preso la parola. Lo ha raccontato lui stesso, in uno dei tanti momenti in cui si dimentica di essere un artista e un imprenditore e si improvvisa predicatore, mettendo in standby anche la sua spinta politica.

No, non stiamo parlando dell’ultima edizione della cerimonia. Era il 2009 quando Taylor Swift stava pronunciando il discorso di accettazione per il premio del miglior video per il singolo You Belong To Me quando, a un certo punto Kanye West ha fatto irruzione sul palco per interrompere la popstar e dire la sua. “Sono contento per te e ti lascerò finire”, esordì il rapper infelice per il risultato. In quell’anno Beyoncé aveva pubblicato il singolo Single Ladies e il fatto che non avesse ricevuto il premio aveva fatto esplodere il trigger di Kanye, che infatti disse: “Beyoncé ha fatto uno dei migliori video di tutti i tempi”.

Durante un’intervista al podcast Cannon’s Glass di Nick Cannon Kanye West ha ricordato quell’episodio e ha riferito che quella sera era stato mandato da Dio. “Se non fosse stato merito di Dio”, ha raccontato il rapper, “Non sarei stato in prima fila”. C’è chi ricorda, tuttavia, che quella sera West fosse ubriaco dopo una bevuta di brandy. “Dio ha una chiamata per tutti noi”, ha concluso l’imprenditore.

No, non si contesta la fede religiosa del rapper, né si vuole mettere in discussione la sua carriera musicale. Ciò che si rivela insopportabile è la sua continua ostentazione, il continuo panegirico che da mesi West opera su se stesso facendo diventare la religione una strategia di marketing che sì, puzza tanto di politica.

Leggere di Kanye West contro Taylor Swift e spiegarlo come un disegno divino significa nascondersi dietro un ruolo che gli sta sfuggendo di mano.