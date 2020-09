Chi fosse alla ricerca di videogiochi con cui rimpolpare la propria libreria senza spendere soldi è presto accontentato. L’arrivo di The Division gratis su Uplay è sostanzialmente un’ottima occasione per numerosi utenti per godere, senza dover aprire il portafogli, di un interessantissimo titolo.

Ok, non stiamo parlando di un’uscita proprio recentissima, dal momento che già da un annetto abbondante è disponibile sul mercato il successore. Ma a un The Division gratis non si dice mai di no, soprattutto se non lo si è giocato a suo tempo. E gli anni trascorsi dalla sua release hanno visto l’arrivo di numerose patch, che hanno corretto le criticità riscontrate dagli utenti al lancio.

Insomma, quasi meglio avere a che fare col titolo di casa Ubisoft ora piuttosto che a ridosso della sua uscita. Ma occhio a non perdere l’occasione: si ha tempo solo fino all’8 settembre per accedere a Uplay e riscattarlo.

The Division gratis e nuovi titoli: Ubisoft tra passato e futuro

Il publisher transalpino non vuole però di certo vivere esclusivamente di glorie passate. Se infatti da un lato l’arrivo di The Division gratis farà la gioia di una fetta della community, dall’altra diverse novità ingolosiranno parecchio numerosissimi utenti. Si tratta di un nuovo Ubisoft Forward che, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, potrebbe prendere vita durante la prossima settimana.

A lanciare l’indiscrezione è il noto giornalista di Kotaku, Jason Schreier, che ha fornito anche dettagli non da poco. La volontà dell’azienda sarebbe infatti quella di tornare a calcare la mano in vista delle uscite dei prossimi mesi. E l’evento sarebbe destinato a portare alla luce anche il gameplay di un gioco che non è ancora stato approfondito in tal senso.

Spazio di certo ai prodotti del momento, tra Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, anche se c’è chi scommetterebbe anche su qualche “desaparecido”. Il nome che salta in pole position, in questo caso, è quello di Gods and Monsters, originariamente annunciato all’E3 2019 e poi sparito dai radar. Sarà questo il momento in cui farà il suo ritorno, magari condito da un approfondimento ad hoc legato alle sue dinamiche ludiche? Solo le prossime settimane potranno sciogliere i dubbi.

