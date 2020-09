Il suo debutto negli Stati Uniti ha accompagnato il lancio della piattaforma streaming HBO Max nella scorsa primavera, e presto si svelerà anche al pubblico italiano. Parliamo di Love Life, serie romantica antologica in dieci episodi creata da Sam Boyd e attesa su TIMvision il 15 settembre. A far da collante fra ciascuna storia narrata sono le vicende di Darby, giovane donna alle prese con le responsabilità dell’età adulta e le tante incognite della vita amorosa in una grande città come New York.

L’amore, che come da titolo è il tema fondamentale in Love Life, non è inteso soltanto da un punto di vista romantico. Nel corso degli episodi, infatti, si comprende il peso dei rapporti che la protagonista intrattiene con gli amici e la madre. Uno degli scopi della serie è proprio quello di esaminare il modo in cui la vita di una giovane si vede plasmata e condizionata dalle azioni e dai sentimenti di chi la circonda. Trattandosi di una serie antologica, Love Life fa spazio di volta in volta ai punti di vista di personaggi diversi, seguendone il percorso di relazione in relazione.

Il cast di Love Life comprende Anna Kendrick (Darby Carter, la protagonista), Zoë Chao (Sara Yang, migliore amica e coinquilina di Darby), Sasha Compère (Mallory Moore, altra coinquilina e amica di Darby), Peter Vack (Jim, fidanzato di Sara). I personaggi secondari sono interpretati da Jin Ha (Augie Jeong) e Hope Davis (Claudia Hoffman, madre di Darby).

L’istantaneo successo di pubblico conquistato negli Stati Uniti ha spinto HBO Max a un altrettanto rapido rinnovo di Love Life per una seconda stagione. I nuovi episodi saranno ancora ambientati a New York ma si soffermeranno sulle vicende di un personaggio diverso. Secondo quanto riportato da Deadline, Love Life 2 esplorerà cosa succede quando si vive tutta la vita pensando di conoscere la propria anima gemella, ritrovandosi però a distanza di anni in un matrimonio completamente sbagliato. Il personaggio di Darby, centrale nella prima stagione, apparirà invece solo sporadicamente nella seconda.

La prima stagione di Love Life è al fondo un racconto di resilienza personale, di connessione umana, una riflessione su come le persone che amiamo influenzino le nostre vite, è stata la riflessione di Sarah Aubrey, Head of Original Content di HBO Max. Capisco perché il pubblico reagisca alla serie con un tale entusiasmo, ed è con grande piacere che io e il mio team creativo continueremo a lavorare insieme a un gruppo di capaci produttori e a Lionsgate per creare delle storie con cui le persone possano identificarsi.

È con grande amore che tutti noi abbiamo lavorato a Love Life per dar vita a Darby e alla sua storia. Sono entusiasta all’idea di tornare a collaborare con il team allo sviluppo di un nuovo personaggio e di una nuova storia, ha aggiunto Anna Kendrick, coinvolta nel progetto anche nel ruolo di produttrice esecutiva.

Questo il trailer di Love Life, su TIMvision dal 15 settembre: