Claudio Baglioni a Verona e Siracusa raddoppia i concerti in programma per il 2021. L’artista annuncia nuove date oggi per le quali i biglietti saranno disponibili in prevendita in anteprima per gli iscritti al suo Fanclub ufficiale dalle ore 11.00 del 4 settembre.

La prevendita su TicketOne inizierà alle ore 11.00 del 5 settembre, solo online; nei punti vendita sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 11.00 del 12 settembre.

Contestualmente svela la data di uscita del suo nuovo disco di inediti atteso per il 4 dicembre 2020.

Sette anni dopo il rilascio di ConVoi, Claudio Baglioni è pronto ad emozionare nuovamente i fan con nuova musica che presenterà dal vivo in tour il prossimo anno. La tournée di concerti si arricchisce oggi: sono due le nuove tappe annunciate, una all’Arena di Verona, l’altra al Teatro Greco di Siracusa.

Claudio Baglioni si esibirà a Siracusa il 16 e il 17 luglio (nuova data) mentre sarà all’Arena di Verona l’11 settembre e il 12 settembre (nuova data). La sua tournée partirà però a giugno dalle terme di Caracalla con la residency in programma per il 2020 e posticipata al prossimo anno a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria.

Baglioni terrà 12 concerti a Roma dal 4 al 18 giugno, recuperi delle date in programma per lo scorso mese di giugno. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti, secondo il calendario che segue.

4 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 6 giugno 2020)

5 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 7 giugno 2020)

6 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 8 giugno 2020)

8 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 9 giugno 2020)

9 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 10 giugno 2020)

10 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 11 giugno 2020)

12 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 13 giugno 2020)

13 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 14 giugno 2020)

14 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 15 giugno 2020)

15 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 16 giugno 2020)

17 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 17 giugno 2020)

18 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 18 giugno 2020)

Successivamente, Baglioni è atteso a Verona e Siracusa per i seguenti appuntamenti:

16 luglio 2021 – Teatro Greco di SIRACUSA (recupero 17 luglio 2020)

17 luglio 2021 – Teatro Greco di SIRACUSA (NUOVA DATA)

11 settembre 2021 – Arena di VERONA (recupero 18 settembre 2020)

12 settembre 2021 – Arena di VERONA (NUOVA DATA)

Il 4 dicembre uscirà invece il suo nuovo disco di inediti. È un progetto – racconta – al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra offrire sempre meno. Le sonorità sono tutte vere – nel senso di “acustiche” – basso, batteria, pianoforte, chitarre, archi, fiati, voce e cori – e il ricorso all’elettronica è stato dedicato, esclusivamente, alla cura degli effetti suono e delle atmosfere. Ne sono venuti fuori dodici pezzi suonati dalla prima all’ultima nota, da un gruppo di musicisti straordinari, che fanno quello che ci si aspetta da loro: suonare con tutta la creatività, l’invenzione, l’energia e la passione – in una parola: la musicalità – che hanno dentro”.