Esce oggi Chissà Da Dove Arriva Una Canzone, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto da Ultimo. Verrà presentato stasera, martedì 2 settembre, in anteprima live all’Arena di Verona in occasione della prima serata dei Seat Music Awards, presentati da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti. Sarà possibile seguire lo show in diretta su Rai1.

Ci sono gli interrogativi di Ultimo e le sue riflessioni sulla vita; il suo sguardo titubante nei confronti del futuro e quell’occhio innamorato che fa derivare ogni parola da un punto di riferimento fondamentale. Chissà Da Dove Arriva Una Canzone è strutturata tipicamente alla Ultimo ed è impossibile non sentirla con la sua voce nel momento in cui si ascolta la versione di una Fiorella Mannoia che, nonostante la sua invidiabile carriera pluridecennale, si affida – come altri prima di lei – alle parole di Niccolò, forse alla ricerca di numeri sicuri. Il risultato emana l’odore pungente della naftalina, che solo il parlato e l’urlato del suo autore avrebbero potuto contrastare.

Ciò che ne deriva è un pezzo particolarmente riflessivo, come solo Ultimo sa fare, indubbio sinonimo di successo se l’avesse presentato lui. Peccato che sulla Mannoia, nonostante sia perfettamente in linea con la sua vocalità, resti ancora spiccatamente legato all’impronta di Ultimo che guadagna contestualmente il merito di essere riconoscibile persino quando scrive per le colonne portanti della musica italiana.

Nell’annunciare il dono di Ultimo, Fiorella Mannoia aveva dichiarato: “La musica, le canzoni… sono capaci di abbattere ogni barriera, anche quella generazionale. Le canzoni non hanno tempo e rimangono nel tempo per chi le vorrà ascoltare. Grazie a Ultimo per questo regalo”. Ma qui non si tratta di barriere generazionali da far crollare quanto della penna di Ultimo che risalta con innocente superbia persino su chi è parte integrante della storia della musica. E allora diventa tutto un karaoke. Ma stavolta sa anche un po’ del cassetto di nonna.

TESTO Chissà Da Dove Arriva Una Canzone

Chissà da dove arriva una canzone

queste mie inutili parole

se vengono da dentro

oppure vengono scritte dal vento

chissà da dove arriva il mare

se parte da qui oppure è già il finale

e come fanno le onde a mantenere

la stessa rabbia senza mai volare

io un’idea ce l’ho

e penso si avvicini a te

E arriverà domani

aria se vento cercavi

come il mare per un marinaio

che lo aspetta calmo al suo risveglio

e chissà se poi la vita scorre

o siamo noi a darle un senso a volte

io non trovo qui una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che arriva una canzone

Chissà da dove parte un mio pensiero

se da chi sono oppure da chi ero

ho chiesto a queste stelle un dono

farsi più avanti e superare il cielo

chissà quante domande ho fatto

senza mai far capire cosa ho detto

perché la vita è una commedia al buio

dove per ridere serve del trucco

e questa sera non voglio mentire

solo guardarmi dentro per cambiare

e chissà se questi giorni chiusi

avranno un prato per volare fuori

io non trovo mai una spiegazione

ma forse è proprio dai tuoi occhi

che nasce una canzone