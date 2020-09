Tilda Swinton, presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2020 per il ruolo in The Human Voice (diretto da Pedro Almodóvar) e per ritirare il Leone d’oro alla carriera, ha deciso di rendere omaggio a Chadwick Boseman. L’attore è prematuramente scomparso all’età di 43 anni a causa di un cancro al colon. La comunità di Hollywood e i fan sono rimasti colpiti dalla perdita.

'Wakanda Forever'



Tilda Swinton pays tribute to Chadwick Boseman as she arrives at Venice Airport – during the 77th Venice Film Festival in Venice, Italy 📸@Gettyimages pic.twitter.com/sVz0KcHxl8 — Derek Momodu (@DelMody) September 1, 2020

L’attrice Swinton si è presentata al Festival cinematografico di Venezia incrociando le braccia nello statuario saluto Wakanda Forever. Questa azione simbolica è stata introdotta da Chadwick Boseman in Black Panther, il primo film del Marvel Cinematic Universe il cui protagonista è un supereroe nero. La pellicola ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari al box office ed è stato il primo cinecomic ad aver ottenuto la candidatura come Miglior film durante gli Oscar.

Tilda Swinton ha scelto il motto che unisce un po’ tutti i fan, scossi dopo aver scoperto che Boseman è morto a causa di una malattia che ha preferito tenere privata. L’attrice ha salutato il Lido con Wakanda Forever, dal motoscafo e fino a quando è arrivata al molo dell’Hotel Excelsior.

Tilda Swinton vinse nel 2008 il Premio Oscar per la Migliore attrice non protagonista per Michael Clayton. Inoltre, ha avuto un cameo nel film Avengers: Endgame, film in cui ha recitato anche Chadwick Boseman. Altri film di successo in cui è apparsa Swinton sono Suspiria, Okja, Doctor Strange, Ave, Cesare!, Snowpiercer, Moonrise Kingdom e Grand Budapest Hotel. L’attrice si trova attualmente a Venezia per ritirare il Leone d’oro alla carriera e per partecipare alla presentazione del nuovo progetto del regista Pedro Almodóvar.