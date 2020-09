Andrea Bocelli ed Elisa cantano E Più Ti Penso ai Seat Music Awards 2020 dall’Arena di Verona e in diretta su Rai1 mercoledì 2 settembre. La canzone è un omaggio ad Ennio Morricone, scomparso negli scorsi mesi: si tratta infatti di un brano la cui parte musicale è stata composta proprio dal Maestro qualche anno fa.

E Più Ti Penso vanta il testo di Mogol e Tony Renis in un duetto che Bocelli ha inserito nell’album Cinema, rilasciato nel 2015.

La versione album di E Più Ti Penso è in duetto con Ariana Grande, protagonista del feat. con il tenore italiano inserito nel progetto dedicato al mondo del cinema. A cantarla all’Arena di Verona dal vivo è però Elisa, che si è aggiunta alla straordinaria voce di Bocelli per rendere omaggio a Morricone, ricordato dai presentatori Vanessa Incontrada e Carlo Conti per la sua straordinaria carriera.

I Seat Music Awards vanno in scena quest’anno in una edizione speciale, da un’Arena di Verona quasi deserta. Lo show è infatti aperto solo ad un ristretto numero di persone e col palco è centrale.



I Seat Music Awards inoltre sostengono i lavoratori dello spettacolo autonomi che a causa del Coronavirus hanno perso o ridotto il proprio lavoro. Il pubblico da casa può contribuire alla causa donando al numero 45588. Il denaro raccolto verrà devoluto al fondo COVID-19- Sosteniamo La Musica di Music Innovation Hub che sostiene attivamente ed economicamente i lavoratori del mondo della musica.

E più ti penso, e più mi manchi

Ti vedo coi miei occhi stanchi

Anche io vorrei, star lì con te

Stringo il cuscino, sei qui vicino

E notte fonda e sei lontano

Hai il vuoto intorno senza te

Il sole più non c’è

Sono triste e sconsolato

Come non sonn stato mai

Senza te

Senza teE se per caso non potessi rivederti

Io so già che farei non vivrei

E più ti penso, e più mi manchi

Son poca cosa senza te

Mi sento un pesce che

Non ha l’acqua per nuotare

Respirare senza te

Senza te

Senza te

E se per caso non potessi rivederti

Io so già che farei, morirei