Occorre analizzare con grande attenzione le informazioni che giungono direttamente dalla Cina in queste ore, almeno per quanto riguarda gli utenti che dispongono di un prodotto Huawei con EMUI 10.1. In particolare, dopo aver esaminato gli ultimi dettagli emersi in rete a proposito di EMUI 11, come avete notato nella giornata di ieri, oggi 2 settembre assistiamo ad una mossa a sorpresa da parte del produttore. Facciamo ordine, dunque, tra le indiscrezioni raccolte.

Nuova funzioni per alcuni smartphone Huawei con EMUI 10.1

Anche in questo frangente, ad anticiparci alcune novità importanti per gli smartphone Huawei che hanno avuto modo di installare EMUI 10.1 in questi mesi è una fonte del calibro di Huawei Central. Il mistero, però, è fitto, in quanto attualmente si tratta di un vero e proprio reclutamento beta limitato ai consumatori cinesi. L’azienda, dal canto suo, non ha rivelato alcun dettaglio specifico a proposito di questo lancio, ma allo stesso tempo è chiaro che conosceremo maggiori informazioni quando il colosso cinese lancerà la prima beta.

A seguito della selezione, gli utenti registrati riceveranno un nuovo aggiornamento software beta EMUI 10.1, come sempre avviene in questi casi. Da quello che mi risulta, al momento il discorso è limitato ai possessori di un Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro +, Mate 30 (4G), Mate 30 (5G), Mate 30 Pro (4G), Mate 30 Pro (5G), Mate 30 RS Porsche Design, MatePad Pro e MatePad Pro 5G. Il reclutamento durerà fino al prossimo 8 settembre e verranno selezionati 500 utenti per ciascun dispositivo.

Dunque, impossibile prevedere le nuove funzioni incluse nel prossimo aggiornamento riguardante EMUI 10.1, ma è chiaro che almeno sulla carta possa trattarsi di qualcosa di grosso se Huawei prevede addirittura il reclutamento di utenti per testare il pacchetto software. La prossima settimana ne sapremo di più, nel momento in cui ci saranno i primi rilasci per il pubblico.