La terza stagione continua a macinare record di ascolti negli Stati Uniti, ma per il pubblico italiano è tempo di gustare la seconda: Yellowstone 2, su Sky Atlantic e NOW TV dal 2 settembre alle 21:15, riporta sugli schermi la saga neo-western dei Dutton. Si preparano quindi nuove, sanguinose lotte per il territorio, intrighi politici e problematici confronti con i nativi americani, mentre continua a far da sfondo alla narrazione l’ambito ranch della famiglia Dutton, il più esteso degli Stati Uniti.

La serie si è aperta la scorsa estate sulle vicende di John Dutton, capofamiglia e proprietario del ranch, disposto a tutto pur di difendere i confini della sua terra. Il suo temperamento aggressivo e inflessibile lo spinge a continui conflitti con l’imprenditore edile Dan Jenkins, interessato a un redditizio progetto edilizio nei dintorni del ranch, e il pragmatico Thomas Rainwater, presidente della riserva di Broken Rock, pronto a capitalizzare lo scontro tra i due per espandere il territorio della riserva indiana.

Nel corso della prima stagione John coinvolge i suoi quattro figli in quella che si rivela una vera e propria guerra. Si ha così modo di conoscere Kayce, veterano allontanatosi dai Dutton per vivere nella riserva con la moglie e il figlio; Jamie, brillante avvocato sul punto di darsi alla politica; Beth, l’unica donna, divisa fra un lavoro in banca e qualche problema con l’alcol, ma da subito la più simile al padre; Lee, che ha dedicato la sua vita al ranch.

Yellowstone: Season One Wes Bentley, Gil Birmingham, Kevin Costner (Actors)

Audience Rating: NR (Non valutato)

Come ricorda la guida di Sky, la prima stagione si è chiusa con un finale in due parti da cui Yellowstone 2 intende prendere le mosse. John torna a fare i conti con un tumore del quale credeva di essersi sbarazzato, e sono sempre più complicati anche i rapporti con i figli maschi. Kayce, dopo aver confessato a Monica di aver ucciso Robert, torna al ranch e vive insieme ai cowboy.

Monica deve affrontare invece una lunga riabilitazione dopo il pestaggio, mentre per Tate è il momento di metabolizzare la decisione della madre di andare a vivere altrove. Jamie, dopo gli anni di sottomissione al padre e i disguidi dovuti alla sua avventura politica, racconta a una giornalista le malefatte del padre. A sostituirlo nella gestione degli affari di famiglia è Beth, ancora alle prese con i suoi drammi interiori.

Il cast di Yellowstone 2, su Sky Atlantic dal 2 al 30 settembre, conta sul ritorno di Kevin Costner (John Dutton), Luke Grimes (Kayce Dutton), Kelly Reilly (Beth Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler), Kelsey Asbille (Monica Dutton), Brecken Merrill (Tate Dutton), Jefferson White (Jimmy Hurdstram), Gil Birmingham (Thomas Rainwater), Dabney Coleman (John Dutton Sr.).

Yellowstone 2 va in onda su Sky Atlantic ogni martedì alle 21:15, dal 2 al 30 settembre, con due episodi a settimana. Questo il trailer della seconda stagione:

Vi manca Kevin Costner nei panni di John Dutton? Potrete ritrovarlo dal 2 settembre su Sky Atlantic con gli episodi della seconda stagione di Yellowstone. 🤩 Pubblicato da Serial Stalkers su Giovedì 23 luglio 2020