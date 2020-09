L’Italia intera è un mosaico di bellezze paesaggistiche con annesse le tante rassegne culturali e musicali che esaltano i colori della nostra penisola offrendo l’occasione di conoscere luoghi stupendi e partecipare nel contempo ad eventi originali. E’ il caso di “PeM! Parole e Musica in Monferrato”,la rassegna di incontri, racconti e musica che è diventata da tempo un punto di riferimento ben oltre i propri confini che si snoderà tra San Salvatore, Lu-Cuccaro e Valenza in Piemonte.

Saranno dunque le colline del Monferrato, patrimonio e sito Unesco, riconosciuta terra di grande suggestione, incastonata nella provincia di Alessandria, ad un’ora da Torino, Milano e Genova, ad ospitare la quindicesima edizione di PeM, diretta da Enrico Deregibus, che anche quest’anno prevede una serie appuntamenti di grande rilievo durante il mese di settembre, tutti a ingresso gratuito.

Al via dal primo settembre con Motta, uno fra i più importanti cantautori e rocker delle ultime levecon “Vivere la musica”, specie se è rock,– ore 21, Parco Torre, San Salvatore Monferrato.Il libro che il musicista ha pubblicato appunto dal titolo“Vivere la musica”,per Il Saggiatore, farà da filo conduttore dell’evento e se ne discuterà conEnrico Deregibus, riavvolgendo il nastro della sua vita, con storie e riflessioni. Ma si soffermerà sul “suo suono, unico in Italia, e delle sue canzoni, forti, ipnotiche, emblematiche, farà sentire voce e chitarra, nude come sono nate”.

Una rassegna dunque con tanti importanti ospiti, con la presenza di Enrico Ruggeri “Il signore della canzone”, espressione della miglior canzone d’autore italiana, ed anche apprezzato conduttore televisivo (il 13 settembre a Lu-Cuccaro alle ore 18).

Da non perdere l’incontro con Mister Fantasy, alias Carlo Massarini, grande esperto e icona come conduttore degli anni “70 e ‘80 che porterà un volume prezioso, “Dear Mister Fantasy”, uscito per Rizzoli Lizard. Il libro ripercorre quegli anni con parole e fotografie, partendo dalla storia umana e professionale di Massarini, un giornalista che ha fatto storia portando in Rai per primo, e prima di Mtv, la “musica da vedere”. “Una serata per raccontare il sogno di una generazione che, grazie al rock, si è aperta al resto del mondo”. L’incontro è previsto il 16 settembre a Valenza.

Imperdibile anche l’appuntamento con “La classe, la voce, l’anima”, in una parolaTosca, interprete di raffinatezza unica che l’ultimo Sanremo ha fortemente rilanciato, giovedì 17 settembre – ore 21, Parco Torre, San Salvatore Monferrato. “Ascoltarla cantare è come entrare in un universo sospeso, piccolo e immenso – scrivono gli organizzatori – lontano dalla superficialità, dalle mode, dalla musica fatta a tavolino”.

PeM!” però vuole come sempre anche scavalcare il confine strettamente musicale e quest’anno ricordare il centenario di Gianni Rodari con due appuntamenti: quello con Fabio Troiano, attore noto al pubblico sia televisivo che cinematografico in una serata in cui si racconterà e leggerà testi dello scrittore e pedagogista piemontese (il 18 settembre a San Salvatore Monferrato). Mentre l’incontro con Gildo Farinelli, storico fonico valenzano che festeggerà i suoi 70 anni con molti musicisti locali, è in programma il 24 settembre a Valenza.

Un appuntamento che non lascerà indifferenti è quello per la tradizionale passeggiata sulle colline: quest’anno sarà in compagnia del poeta e “paesologo” Franco Arminio, previsto per il 27 settembre a San Salvatore. Ascolterete e sarete immersi oltre che nella natura, nell’emozione delle parole e del racconto poetico di Arminio. Una camminata di circa 5 km, al tramonto, sulle colline del Monferrato, accompagnati da questo autore sensibile che come sempre “porterà la poesia ai generosi”, e omaggerà la figura di Gianni Rodari. Letture a cura della Coltelleria Einstein. In collaborazione con la Biennale Junior di Letteratura per ragazzi.

“PeM ! Parole e Musica in Monferrato” si avvale della direzione artistica di Enrico Deregibus, coadiuvato da Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007. La rassegna negli anni ha ospitato nomi come Nada, Diodato, Zen Circus, Luca Barbarossa, Irene Grandi, Roy Paci, Ex-Otago, Frankie hi nrg, Marina Rei, Giovanni Truppi e, in ambiti non musicali, Guido Catalano, Ernesto Ferrero, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Anita Caprioli.

PeM! è organizzato dai Comuni di San Salvatore Monferrato, Valenza, Lu-Cuccaro Monferrato, grazie a Fondazione CRT e Fondazione CRA. Media Partner: RadioGold, Mei, Traks.

Con il patrocinio di Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Tutti gli eventi, a ingresso gratuito ma con prenotazione, su www.pem2020.eventbrite.it

Per info: 3240838829 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì oppure biglietteria@valenzateatro.it

Tutti gli aggiornamenti su: www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO