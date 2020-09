Da martedì 1° settembre torna Primo Appuntamento in prima serata su Real Time, con cinque nuovi episodi per raccontare la magia (se e quando scatta) del primo incontro tra persone in cerca dell’anima gemella.

L’attore Flavio Montrucchio torna alla guida della nuova edizione del dating show di Real Time che fa incontrare single speranzosi di accoppiarsi: il primo appuntamento viene combinato in un romantico ristorante, sotto gli occhi del conduttore e dello staff che, all’occorrenza, fa da confidente ai concorrenti.

Dall’attesa al bancone del bar al primo incontro con l’altro/l’altra, fino alla cena in cui ci si racconta a vicenda, il dating show segue da vicino l’evolversi del primo appuntamento di diverse potenziali coppie formate dagli autori del programma in base ai profili di ciascuno. Al termine della serata, i partecipanti avranno pochi secondi per a disposizione per decidere se è scoccata la scintilla o se l’esito dell’incontro è un due di picche.

In ogni puntata il ristorante apre le porte ad 8 single provenienti da tutta Italia, dalle età, storie e caratteristiche più disparate, provando a capire se può esserci chimica istantanea tra due perfetti sconosciuti. La prima fase della serata scorre tra l’arrivo del single al bancone del bar e quattro chiacchiere col barista che fa da confidente alla persona di turno. Poi c’è il primo incontro con il potenziale partner, la cui conoscenza prosegue al tavolo del ristorante, fino al momento della decisione finale sull’esito di questo primo appuntamento: la coppia uscirà dal locale insieme o separata?

Il dating show condotto da Montrucchio si inserisce sulla scia del filone già battuto con successo da Real Time con i format Matrimonio a Prima Vista Italia – in cui i protagonisti convolano addirittura a nozze al primo incontro, da perfetti estranei, per poi decidere se restare sposati o meno dopo essersi conosciuti – e Take Me Out: Esci con Me.

La nuova edizione di Primo Appuntamento, dopo il successo della precedente che ha raggiunto picchi di oltre 700.000 telespettatori, debutta martedì 1° settembre alle 21:20 sul canale 31 del digitale terrestre (gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma Dplay).

Flavio Montrucchio è già in postazione per assistere le nuove coppie di #PrimoAppuntamento. Ci vediamo alle 21.20 su #RealTime e #Dplay! Pubblicato da Real Time su Martedì 1 settembre 2020