Decisamente in tempo per Halloween, l’attesissima The Haunting of Bly Minor arriverà su Netflix il prossimo 9 ottobre: il primo teaser ne anticipa le atmosfere e mostra i personaggi principali di quella che viene descritta dai produttori Mike Flanagan e Trevor Macy come una storia d’amore gotica.

Basata sul racconto di Henry James Il Giro di Vite (The Turn of the Screw ), la nuova stagione della serie antologica avviata da The Haunting of Hill House avrà nove episodi e una storia del tutto nuova rispetto alla precedente.

Ambientata nel 1980 in Inghilterra, The Haunting of Bly Manor è la storia di una tata americana, Dani, (impersonata da Victoria Pedretti, già protagonista della prima stagione The Haunting of Hill House), che viene assunta da Henry Wingrave (Henry Thomas ) dopo la morte tragica della donna alla pari che si prendeva cura dei suoi due nipoti orfani (Amelie Bea Smith e Benjamin Evan Ainsworth). A Bly Manor la nuova tata incontrerà anche altri dipendenti, tra cui lo chef Owen (Rahul Kohli), il giardiniere Jamie (Amelia Eve) e la governante Mrs. Grose (T’Nia Miller). Quello che doveva essere un semplice lavoro estivo si trasforma presto in un’esperienza orribile per la ragazza alla pari, che scopre secolari e oscuri segreti che aspettavano di essere portati alla luce, in una casa in cui la morte non sembra essere una fine definitiva.

Oltre a Victoria Pedretti nei panni della protagonista, in The Haunting of Bly Manor tornano anche altri due veterani di Hill House Oliver Jackson-Cohen e Kate Siegel, mentre si aggiungono al cast Tahirah Sharif, Rahul Kohli e T’Nia Miller.

Ecco i poster dei personaggi e le prime immagini della serie nello spettrale teaser trailer che annuncia l’arrivo di The Haunting of Bly Manor il 9 ottobre su Netflix.