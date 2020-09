Il momento tanto temuto è arrivato: Squadra Speciale Cobra 11 questa sera chiuderà i battenti su Rai2 con un finale di stagione da urlo e ad alta tensione. Dopo la lunga corsa estiva che ha permesso un grande recupero rispetto alla messa in onda in Patria, per Semir e Paul è arrivato il momento di ritornare in panchina fino alla prossima estate. Cosa succederà e come si chiuderà questa stagione?

Ad andare in onda oggi, 1 settembre, andrà in onda un maxi episodio dal titolo “Il questore” in cui sarà Semir il protagonista per via della sua vita privata e della possibilità che tra lui e la dottoressa Krüger possa esserci una riconciliazione dopo la violenta lite. Ad interrompere questo riavvicinamento c’è l’impegno di quest’ultima in un grand hotel per il suo nuovo incarico di questore, lo stesso albergo in cui proprio Paul trascina Semir con la speranza di aiutare l’amico.

Per fortuna i due arrivano giusto in tempo per accorgersi che c’è qualcosa di strano e che degli strani operai sembrano pronti a colpire iniziando proprio dal rapimento di Kim. Secondo le prime anticipazioni del gran finale di Squadra Speciale Cobra 11 sembra che gli uomini siano in albergo per mettere le mani sul contenuto della cassaforte dell’albergo e in soccorso di Paul e Semir arriverà la SEK. Una serie di colpi di scena non sono riveleranno il volto della “talpa” interna ma porterà anche Kim a rischiare la vita durante un serrato inseguimento. Cosa ne sarà di lei?

ARTICOLI CORRELATI

Ecco il promo del finale di stagione in onda oggi, 1 settembre, su Rai2:

Anche quando il caso sembrerà risolto i colpi di scena non mancheranno e non solo perché il direttore dell’albergo proverà a vendicarsi (di chi?) ma anche perché un salto temporale butterà le basi per quella che in Patria è la stagione numero 47 e che sta andando in onda proprio in queste settimane.

ATTENZIONE SPOILER!

Alla fine dell’episodio in onda questa sera, i fan dovranno dire a Paul pronto a dimettersi dopo quello che è successo mentre Semir, rimasto da solo, scopre che sua madre è scomparsa. Un salto temporale di quattro mesi, infine, rivelerà a che punto ci ritroveremo quando la stagione si chiuderà lasciando spazio alla prossima.