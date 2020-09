Selvaggia Lucarelli contro Elettra Lamborghini, la questione è legata al Covid-19. La giornalista ha commentato in un video l’improvviso cambio di rotta dell’ereditiera che ha comunicato l’intenzione di chiedere il tampone agli invitati al suo matrimonio con Afrojack.

Per Selvaggia Lucarelli, quello di Elettra Lamborghini è un “interessante caso di redenzione”. Elettra ha infatti tenuto una serie di spettacoli dal vivo nelle più svariate serate mondane estive nel post Covid-19, fino alle ultime esibizioni a cavallo di Ferragosto, in Salento. In ogni serata, Elettra Lamborghini si è esibita dinanzi a miglia di persone in pieno assembramento, senza il minimo rispetto delle distanze di sicurezza imposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria.

Dopo Ferragosto, l’ereditiera ha annunciato la cancellazione dei suoi impegni successivi ma le sue serate “ben le ricordiamo”, scrive Selvaggia Lucarelli che aggiunge un riferimento esplicito alle serate che Elettra ha tenuto incurante di esporre il suo pubblico al contagio: “Nel periodo post Covid è tornata ad esibirsi davanti a centinaia e migliaia di persone. Poi improvvisamente ha deciso che la gente è irresponsabile”.

La Lucarelli commenta aspramente la condanna degli atteggiamenti degli “altri” che Elettra Lamborghini espone sui social. Ha di recente spiegato di conoscere positivi che vanno in giro indisturbati, un fatto molto grave che la Lucarelli invita a denunciare.

“Questa è andata pure alla sagra del porcino, ma gli altri sbagliano. A parte il fatto che è molto grave dire che conosce dei positivi che vanno in giro. Se è certa deve andare all’ATS a denunciarli. Se non lo sa, allora perché lo presume?”, sono le parole di Selvaggia in un video sui social, che commenta anche la richiesta del tampone a tutti gli invitati al suo matrimonio.

Dopo le numerose serate in giro per l’Italia delle quali Elettra Lamborghini si è resa protagonista quest’estate, dovrebbero essere i suoi ospiti a chiederle di fare il tampone: “Ma poi con le serate che ha fatto dovrebbero essere gli invitati al suo matrimonio a chiedere a lei i risultati del tampone e non il contrario”.