Debutta il 1° settembre su Fox la serie d’ambientazione storica Pronti a Tutto: creata da Elwood Reid, già produttore di Cold Case – Delitti irrisolti e Hawaii Five-0, la miniserie è basata sull’omonimo sul romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx Barkskins (in italiano Pelle di corteccia) e racconta l’esplorazione delle selvagge terre canadesi nel XVII secolo.

Pronti a Tutto è la storia di un gruppo di emarginati e idealisti che cerca disperatamente di sfuggire al proprio passato mentre attraversa la frontiera del Nuovo Mondo nelle terre selvagge della Nuova Francia.

Nel piccolo insediamento di Wobik, nell’attuale Quebec canadese, nel 1690 la Francia invia un gruppo di suoi uomini per popolare quei territori, già oggetto delle missioni di conversione ad opera dei gesuiti inviati dalla Chiesa Cattolica. Tra loro ci sono le cosiddette “Filles Du Roi” (Figlie del Re), giovani donne a cui è affidato il compito di sposarsi e mettere su famiglia per sostenere i coloni, un gruppo disparato di emarginati e delinquenti coinvolti in guerre di interessi in un crocevia di civiltà. Quando la Nuova Francia del 1690 è sconquassata da un misterioso massacro che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia, i sospetti ricadono su una banda locale in combutta con gli inglesi, intenzionati a sottrarre la colonia al dominio francese. Le tensioni crescenti innescano nuove improbabili alleanze e fanno riemergere vecchi antagonismi in una lotta per la sopravvivenza in cui vige la legge del più forte.

Pronti a Tutto racconta le avventure, le brutalità e le lotte di potere delle nuove terre di frontiera diventando anche un racconto di denuncia dell’atteggiamento predatorio verso l’ambiente e i popoli nativi che ancora oggi è una ferita aperta nella società americana.

Nel cast di Pronti a Tutto figurano Marcia Gay Harden (vincitrice di un Oscar con Pollock e candidata all’Oscar per Mystic River) nel ruolo di Mathilde Geffard e David Thewlis (candidato ai Golden Globe per Fargo) in quello di Claude Trepagny. Accanto a loro anche Aneurin Barnard e James Bloor (entrambi già visti in Dunkirk), Christian Cooke, David Wilmot, Thomas M. Wright, Tallulah Haddon, Kaniehtiio (Tiio) Horn, Lily Sullivan e Zahn McClarnon.

Pronti a Tutto debutta il 1° settembre in prima serata su Fox e National Geographic (canali 112 e 403 di Sky).

