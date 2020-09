Arrivano finalmente alcuni segnali concreti per gli utenti che attendono di poter installare l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio smartphone Huawei nel corso dei prossimi mesi. Dopo avervi elencato alcune novità particolarmente importanti che tutti ci aspettiamo nel momento in cui il pacchetto software sarà pronto, secondo l’articolo condiviso pochi giorni fa, oggi 1 settembre posso finalmente darvi qualche notizia più concreta sul pacchetto software in vista del suo esordio sul mercato.

Nuova certificazione per EMUI 11: fissato l’appuntamento coi primi Huawei

In particolare, secondo le indicazioni fornite proprio in queste ore da Huawei Central, possiamo affermare che a strettissimo giro scatterà la beta. Il motivo? Proprio in queste ore Huawei P40 Pro ha ottenuto il suo certificato WiFi con EMUI 11 a bordo, segnale eloquente sul fatto che il produttore asiatico sia ormai pronto a testare l’aggiornamento in questione. Almeno per quanto riguarda i top di gamma che hanno visto la luce nello scorcio iniziale di questo complicato 2020.

Il mese scorso, un telefono Huawei etichettato con la sigla ELS-N04 (P40 Pro) ha ricevuto un certificato Wi-Fi 6 da Wi-Fi Alliance con firmware EMUI 11. Tuttavia, il certificato in questione aveva mostrato ancora la versione 10 di Android. A questo è lecito porsi delle domande, ipotizzando il fatto che potesse essere in realtà Android 11, al punto da cambiare versione del sistema operativo al momento del lancio. In termini di timeline, in ogni caso, i programmi del produttore asiatico sono molto chiari.

Nello specifico, il 10 settembre dovremmo avere il primo impatto ufficiale con EMUI 11, con l’aggiornamento destinato ad essere presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa insieme ad altri progetti molto attesi nel mondo Huawei, come HarmonyOS e HMS Core 5.0. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per saperne di più a proposito dell’aggiornamento molto atteso anche qui in Italia.