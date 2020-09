Dite che è troppo presto parlare di Fortnite e della stagione 5? Forse effettivamente è vero. Alla fine la quarta stagione del Battle Royale di Epic Games è cominciata da pochissimo. E gli utenti probabilmente non vorranno mollare molto a breve tutte le feature innestate all’interno del gioco.

Per i prossimi mesi, a tenere compagnia alla community ci penseranno i supereroi Marvel, vere star del gioco. E non mancheranno importanti sorprese, con il team di sviluppo che è sempre attento a monitorare le esigenze della propria fanbase. D’altronde resistere in cima alla catena alimentare videoludica per tanto tempo non è certo frutto del caso.

E il susseguirsi delle diverse stagioni, con conseguente variazioni di tematiche di fondo e di elementi interni al gioco, rappresenta chiaramente uno sprone più che sufficiente per gli appassionati. Che non sentono esigenza di scappare verso altri lidi.

Quando potrebbe quindi essere il momento in cui Fortnite passerà alla stagione 5?

Fortnite e la stagione 5, quando ci sarà l’avvicendamento?

C’è da fare una premessa importante: parlando di Fortnite e stagione 5 siamo nell’ambito delle speculazioni. Non ci sono dettagli ufficiali in merito, dal momento che quella (trapelata anche in rete) è una semplice stima temporale. Facendo riferimento ai dati in possesso sostanzialmente di tutti.

E questi ultimi dicono che la stagione 4 di Fortnite sarebbe destinata a vedere la sua naturale conclusione il prossimo 30 novembre. Non è però da escludere che Epic Games decida di estendere ulteriormente la durata della stessa. E il motivo risiede nel gran numero di oggetti da sbloccare all’interno del season pass.

Sarebbe quindi questa una manovra utile per tutti queli utenti del Battle Royale che non hanno possibilità di giocare per numerose ore al giorno. Ma al contempo vorrebbero provare a ottenere quanti più contenuti possibile dal season pass. Quella che si preannuncia è quindi una stagione che andrà a sfondare il muro dei cento giorni. Con Fortnite stagione 5 che quindi potrebbe essere destinato a palesarsi in game a ridosso delle festività natalizie. E anche sarebbe un regalo gradito per la community.

